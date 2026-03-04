Bei den Babynamen im englischsprachigen Raum tauchen sie immer wieder auf: Die «Cowboy Names». Wir verraten euch, was es damit auf sich hat und wie dieser Trend in der Schweiz klingen würde.

Wenn Sophie Kihm einen neuen Trend feststellt, dann ist da was dran. Sie ist die Chefredakteurin von Nameberry, der grössten Vornamen-Plattform der Welt. Vor kurzem hat sie festgestellt, dass die Popkultur mal wieder die Babynamenwahl beeinflusst: Seit dem Erfolg der US-Serie Yellowstone und Beyoncés erstem Country-Album greifen immer mehr Eltern im englischen Sprachraum auf sogenannte «Cowboy-Names» zurück. Dieser Begriff fasst Vornamen zusammen, die einen ländlichen Hintergrund haben. Sie sind inspiriert durch Country-Stars, Orte im Wilden Westen oder Namen populärer Cowboys.

Der Trend spürt nicht einfach nur alte Namen auf – sondern verbindet Western-Flair mit moderner Cooles. Statt klassischer Namen wie Billy und Sue sind kreative Varianten beliebt: Jessiejames, Levi oder Maverick bei den Jungs. Und Savannah, Montana oder Dakota bei den Mädchen.

Auch die Schweiz hat Cowboy-Namen zu bieten

Wie würde dieser Trend wohl klingen, wenn er über den Atlantik in die Schweiz schwappen würde? Cowboy-Hüte und endlose Prärien müssen Hirtenhemden und Bergen weichen. Aber Inspiration für ländliche Vornamen gibt es genug: in der Literatur, der Volksmusik und natürlich auch alten Filmen. Hier unsere Vorschläge für Buben:

Ueli: Aus den Heimatfilmen «Ueli der Knecht» und «Ueli der Pächter». Ueli ist die Schweizerdeutsche Version von Ulrich, was «der Stammhalter» oder «der Erbe» bedeutet.

Res: So kürzt man in ländlichen Gegenden der Schweiz, vor allem im Kanton Bern, den Namen Andreas ab. Res stammt vom griechischen Andreios ab und bedeutet «der Tapfere».

Sepp: Die volkstümliche Form des biblischen Namens Josef. Bedeutung: «Gott möge hinzufügen».

Peter: Inspiriert vom Geissenpeter natürlich. Peter bedeutet «Stein» und steht für einen festen, zuverlässigen Charakter. Peter hat einen modernen Klang, weswegen der Name sehr wohl ein Comeback geben könnte in den Namenscharts.

Renzo: Ex-Mister-Schweiz Renzo Blumenthal ist einer der bekanntesten Cowboys des Landes. Sein Vorname ist die Kurzform von Lorenzo.

Biet: Dieser aussergewöhnliche Jungenname findet sich auf der Liste typischer Bündner Vornamen des RTR.

Carlo: Inspiriert vom Schweizer Volksmusikstar Carlo Brunner. Auch im englischen Sprachraum sind derzeit Namen mit lateinischem Ursprung beliebt. Bei den Cowboy-Names taucht zum Beispiel auch Santos auf.

Diese Cowgirl-Namen gibt es in der Schweiz

Ok, es sind eher Geissen-Girl-Names. Aber natürlich gibts auch für Mädchen typische Schweizer Namen mit rustikalem Charme:

Heidi: Die Figur aus Johanna Spyris Roman hat Generationen geprägt und vermittelt Heimatgefühl. Heidi ist die Kurzform von Adelheid und bedeutet «von edler Gestalt».

Linda: Inspiriert von Schlagersängerin und Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh. Linda kommt aus dem Spanischen und bedeutet «die Schöne».

Maja: Inspiriert von der beliebten Sängerin Maja Brunner. Der Name hat viele Ursprünge – im Hebräischen bedeutet er «Gottes Geschenk», im Sanskrit «Magie» oder «Illusion». In der Schweiz klingt Maja nach Volksmusik.

Vreni: Das Lied vom «Vreneli aber Guggisbärg» kennt jedes Schweizer Kind. Verena bedeutet «die Aufrichtige».

Frena: Eine sehr modern tönende Kurzform für Verena, wie dem Mundartwörterbuch Dicziunari Rumantsch Grischun zu entnehmen ist. Abgeleitet vom spätlateinischen «verenas» könnte diesem Namen die Bedeutung «die Glaubwürdige» zugesprochen werden. Allerdings wird Verena auch oft als «die Scheue» oder «die Gottesfürchtige» gedeutet.

Elsi: Die Schweizer Version von Else bzw. Elisabeth. Schlicht, süss – und sehr ländlich. Der Name hat schon Jeremias Gotthelf gefallen.

Mierta: Laut Vornamen.de handelt es sich bei diesem Namen nicht um die rätoromanische Variante von Myrtha, sondern um eine Koseform von Emerita. Dieser lateinische Vorname bedeutet «die Würdige» oder «die Vertrauensvolle» und war in ländlichen Gegenden schon immer beliebt.