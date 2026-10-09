Passende Vornamen für Zwillinge zu finden, ist für werdende Eltern eine echte Herausforderung. Sie sollten zusammenpassen, aber doch nicht zu ähnlich sein. Herzig klingen, aber nicht lächerlich wirken. So gelingt es, die perfekte Namens-Kombi zu finden.

Darum gehts Zwillinge brauchen harmonierende, aber unterscheidbare Namen, um Verwechslungen zu vermeiden

Psychologin warnt vor zu ähnlichen Namen wie Lia und Mia

Beispiele: Janis und Mattea bedeuten «Geschenk», Eva und Zoe «Leben»

Schweizer Illustrierte

Bei der Suche nach dem passenden Vornamen für ein Kind gilt es, einige Dinge zu beachten. Er sollte beispielsweise zum Nachnamen passen, einfach auszusprechen und schwierig zu verhunzen sein. Erwartet ein Paar nun Zwillinge, kommen bei der Namenswahl einige Stolpersteine hinzu. Nicht nur, dass man sich gleich für zwei (Ruf-)namen entscheiden muss – Die beiden Vornamen sollten auch noch schön klingen, wenn man sie in einem Satz nennt und zusammen harmonieren.

Verwechslungen vermeiden

Genau das ist aber eine der grössten Schwierigkeiten: Die Namen sollten zusammenpassen, aber dennoch nicht so ähnlich sein, dass es rasch zu Verwechslungen kommt. Von den Paarungen Mia und Mio oder Maria und Mario ist also abzuraten. Die Psychologin Elian Zürcher sagte dazu in einem Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch: «Werden die Namen nahezu identisch gewählt, zum Beispiel Lia und Mia oder Nick und Mick, dann ist dies zwar süss, aber kann für die Kinder auch zur Belastung werden.» Für jedes Kind, egal ob Einling, Zwilling oder Noch-Mehrling, sei es für die Entwicklung der eigenen Identität wichtig, nicht nur/nicht immer in Beziehung zum Geschwisterkind gesehen zu werden, sondern auch als eigenständige Person wahrgenommen zu werden.

Traditionell oder modern?

Es gibt dann auch weitaus bessere Möglichkeiten, eine Verbindung zwischen den beiden Vornamen zu schaffen oder schlicht eine harmonische Kombi zu finden. So können sich Eltern etwas überlegen, ob sie eher auf traditionelle oder auf moderne Vornamen setzen möchten. Ein Gemisch wie beispielsweise Mila und Werner mutet dann doch etwas seltsam an.

Kein Gemisch bei der Herkunft

Auch mit der Namensherkunft lässt sich eine Harmonie schaffen. Jared und Theo werden wohl seltener für Brüder gehalten als Leano und Matteo. Es lohnt sich also, wenn sich Eltern vor der Geburt überlegen, ob sie sich beispielsweise für zwei französische, englische, deutsche oder italienische Namen entscheiden möchten.

Verbindung durch Bedeutung

Auch die Länge der Namen, respektive die Anzahl der Silben entscheidet, ob wir zwei Namen in Kombination als wohlklingend empfinden. Zudem entscheiden sich viele Eltern für dieselben Anfangs- oder Schlussbuchstaben. Sowohl der erste als auch letzte Buchstabe sollte in den beiden Namen aber nicht derselbe sein. Aria und Ezra passen beispielsweise besser zusammen als Ezra und Ella. Eine schöne Verbindung kann auch mit der Bedeutung von Namen geschaffen werden. Janis und Mattea stehen etwa beide für «Geschenk». Die Bedeutung der Namen Eva und Zoe ist «Leben».