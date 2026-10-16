Eine Göttin, eine tragische Liebe oder ein König mit sagenhaften Rittern: Hinter manchen Vornamen steckt mehr, als man vermuten würde. Diese Namen aus Sagen und Legenden klingen auch heute noch gut.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Manche Vornamen gefallen, weil sie schön klingen. Andere hingegen erzählen von mutigen Heldinnen, geheimnisvollen Zauberern oder tragischen Liebesgeschichten. Ihre Wurzeln reichen bis in die nordische Mythologie, die griechische Antike oder mittelalterliche Sagen zurück.

Doch welche dieser Namen passen auch heute noch in den Alltag? Und hinter welchen steckt eine Geschichte, die kaum jemand kennt?

Freya: Die Göttin mit zwei Seiten

Freya klingt weich und modern. In der nordischen Mythologie ist sie die Göttin der Liebe und Schönheit, hat aber auch eine Verbindung zu Magie und Krieg. Sie ist also weit mehr als eine märchenhafte Liebesgöttin.

Der Name ist kurz, international verständlich und unkompliziert. Auch in der Schweiz wird Freya vergeben: Im Kanton Solothurn erhielten 2025 drei Mädchen diesen Namen.

Arthur: Der König, der vielleicht nie einer war

Eine Tafelrunde, tapfere Ritter und die Suche nach dem Heiligen Gral: Die Artussage gehört zu den bekanntesten Erzählungen des europäischen Mittelalters. Ob König Artus tatsächlich gelebt hat, ist bis heute nicht abschliessend geklärt.

Der Vorname Arthur ist längst im Alltag angekommen. 2025 erhielten in der Schweiz 168 Knaben diesen Namen. Das reichte für Rang 25 der nationalen Vornamen-Hitparade. Arthur verbindet eine grosse Legende mit einem Namen, der auf dem Pausenplatz ebenso funktioniert wie später im Berufsleben.

Tristan: Eine Liebe mit tragischem Ende

Tristan und Isolde gehören zu den berühmtesten Liebespaaren der mittelalterlichen Literatur. Ihre Geschichte beginnt mit einem Liebestrank und endet in vielen Fassungen tragisch. Tristan soll Isolde eigentlich zu König Marke bringen, damit sie dessen Frau wird. Doch die beiden verlieben sich ineinander und geraten in einen Konflikt zwischen Liebe und Pflicht.

Tristan klingt elegant und geheimnisvoll. Hinter dem Namen steckt allerdings keine unbeschwerte Märchenliebe, sondern eine der grössten tragischen Erzählungen Europas.

Helena: Die Frau, um die Troja kämpfte

Helena galt in der griechischen Mythologie als aussergewöhnlich schön. Als sie mit Paris nach Troja gelangt, führt dies der Überlieferung nach zum Trojanischen Krieg. In den Erzählungen erscheint sie nicht nur als Schönheit, sondern auch als Figur, deren Schicksal von den Göttern und den Entscheidungen anderer bestimmt wird.

Der Name Helena ist seit Jahrhunderten verbreitet und wirkt noch immer elegant. Er verbindet eine dramatische Geschichte mit einem Vornamen, der im Alltag kaum Erklärungen braucht.

Ariadne: Der rettende Faden

Ein Labyrinth, ein Ungeheuer und ein Faden, der den Weg zurück zeigt: Ariadne hilft dem Helden Theseus, aus dem Labyrinth des Minotaurus zu entkommen. Ohne ihren Einfall hätte er nach dem Kampf womöglich den Ausgang nicht gefunden.

Der Name steht für Klugheit und Einfallsreichtum. Ariadne klingt seltener als Anna oder Alice und ist eine interessante Wahl für Eltern, die einen ungewöhnlichen Namen mit einer starken Geschichte suchen.

Robin: Der Held aus dem Sherwood Forest

Robin Hood ist eine der bekanntesten Figuren der englischen Legendenwelt. Der berühmte Bogenschütze widersetzt sich den Mächtigen und hilft den Armen. Ob es ihn tatsächlich gegeben hat, ist nicht gesichert.

Robin ist dagegen längst alltagstauglich: Der Name ist international verbreitet und wird in manchen Ländern für Jungen und Mädchen verwendet. Wer einen unkomplizierten Vornamen mit einem rebellischen Helden im Hintergrund sucht, könnte hier fündig werden.

Merlin: Der geheimnisvolle Zauberer

Merlin ist aus den Artuslegenden bekannt. Als Zauberer und Seher berät er König Artus und erkennt Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben.

Der Name hat einen starken Fantasiecharakter. Das macht ihn unverwechselbar, aber auch zu einer mutigeren Wahl als Arthur. Eltern sollten sich deshalb nicht nur vorstellen, wie der Name zu einem Baby passt, sondern auch zu einem Erwachsenen.

Diana: Die Göttin der Natur

Diana ist in der römischen Mythologie die Göttin der Jagd und der Natur. Ihr griechisches Gegenstück ist Artemis. Beide Figuren stehen für Unabhängigkeit und eine enge Verbindung zur Wildnis.

Diana ist seit Langem als Vorname bekannt und wirkt elegant, ohne besonders ungewöhnlich zu sein. Ein klassischer Name also, hinter dem eine starke mythologische Figur steckt.

Penelope: Die Frau mit der List

Penelope ist die Frau des Odysseus in Homers «Odyssee». Während ihr Mann jahrelang unterwegs ist, warten zahlreiche Männer darauf, sie zu heiraten. Penelope hält sie mit einer List hin: Sie verspricht, erst nach Fertigstellung eines Webstücks einen neuen Ehemann zu wählen. Was sie tagsüber webt, löst sie nachts wieder auf.

Penelope gilt als klug und einfallsreich. Der Name ist etwas länger als viele aktuelle Trendnamen, bietet aber Kurzformen wie Penny. Für Eltern, die einen literarischen Namen mit einer starken Frauenfigur verbinden möchten, ist er eine spannende Möglichkeit.

Elsa: Älter als die Eiskönigin

Bei Elsa denken viele heute zuerst an die Disney-Figur. Der Name ist allerdings älter als der Film und eine Kurzform von Elisabeth. Seine Wurzeln reichen weit zurück.

Elsa klingt kurz, klar und vertraut. Wer den Namen wählt, entscheidet sich für einen klassischen Vornamen, der durch die Popkultur neue Bekanntheit erhalten hat. Ganz ohne Filmassoziation dürfte er heute allerdings kaum mehr auskommen.

Welche Namen passen in den Alltag?

Arthur, Helena, Diana und Robin sind vertraut und unkompliziert. Freya und Tristan klingen modern, tragen aber eine besondere Geschichte in sich. Ariadne und Merlin sind ungewöhnlicher und dürften häufiger Fragen auslösen.

Am Ende muss ein Name nicht nur zu einer Legende passen. Er soll sich auch im Kindergarten, auf einem Schulzeugnis und später im Berufsleben richtig anfühlen. Die Geschichte dahinter ist ein schöner Zusatz, sollte aber nicht das einzige Argument für einen Vornamen sein.