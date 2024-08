1/7 In vielen Ländern waren die vergangenen Jahre überdurchschnittlich trocken und machten Wasser zu einem noch kostbareren Gut, als es sonst schon ist.

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Für das Jahr 2022 wurde an der Messstation Genf eine gesamtjährliche Niederschlagsmenge von 694 Millimeter gemessen, was rund ein Viertel weniger als der langjährige Durchschnitt ist. Auch ausserhalb der Schweiz, wie zum Beispiel in Norditalien, waren die vergangenen Jahre sehr trocken und machten Wasser zu einem noch kostbareren Gut, als es sonst schon ist.

Wassersparmassnahmen waren in den letzten Jahren somit gefragter denn je. Beliebte Tipps reichen von duschen statt baden, Salat in einer Schüssel und nicht unter laufendem Wasserwaschen waschen oder das Aufstellen einer Regenwassertonne im Garten, damit die durstigen Pflanzen nicht mit kostbarem Trinkwasser gegossen werden müssen.

Werbung

«Flaschen und Gläser bitte ausspülen»

Als ich kürzlich meine leeren Weinflaschen an einem Altglascontainer in der Stadt Zürich entsorgte, fiel mir beim Hinweisschild der Vermerk auf, dass Flaschen und Gläser auszuspülen seien. Dass aufgrund von Geruchsemissionen keine halbvollen Flaschen eingeworfen werden sollen, war mir klar. Aber ist Auswaschen wirklich nötig und vor allem zeitgemäss? Ich hake nach und konfrontiere die Medienstelle von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) mit meinen Bedenken.

Kurze Zeit später bezieht das ERZ Stellung: «Mit Ausspülen ist keine gründliche Reinigung gemeint, sondern das Entfernen der gröbsten Rückstände unter sparsamem Einsatz von (kaltem) Wasser. Dadurch können schlechte Gerüche und Insekten an der Wertstoff-Sammelstelle verhindert werden. Rückstände wie zum Beispiel Konfitüre ziehen Insekten zuweilen in grosser Zahl an, gerade im Sommer (stechende Wespen).»

Darüber hinaus wird Altglas bei der Wiederaufbereitung automatisch gereinigt, womit eine gründliche Reinigung zu Hause also hinfällig wird. Das spart nicht nur Wasser und Geld, sondern auch wertvolle Zeit. Blaue, rote oder undefinierte Weinflaschen kommen übrigens in den Grünglascontainer. Dies kommt daher, weil die Farbe Grün die höchsten Fehlfarbeneinträge aushält, was mit der Glas-Chemie einhergeht.

Und wie steht es nun um die Aufforderung zum Spülen beim Altglascontainer? Die Stadt Zürich schreibt: «Die Behälter der Wertstoff-Sammelstellen werden in nächster Zeit altershalber ersetzt. Dadurch ergibt sich eine Gelegenheit, die Beschriftung zu präzisieren.»