Verstopfte Abflüsse sind unappetitlich, lästig, und die Behebung des Problems kann unter Umständen hohe Kosten verursachen. Dass nicht alle Flüssigkeiten für den Abfluss bestimmt sind, ist längst bekannt. So sollten zum Beispiel Speiseöl oder fettige Saucen einen grossen Bogen um Abflüsse machen, da sie Verstopfungen verursachen können.

Baileys stammt aus Irland, ist eine Mischung aus Rahm und Whiskey und hat einen Alkoholgehalt von rund 17 Prozent. Gerade im Winter gönnen sich die einen oder anderen gerne einen Schuss dieser süssen Spezialität in ihrem Kaffee. Landet Baileys im Abfluss, kann der Schuss aber nach hinten losgehen.

Wie die Zeitung «Irish Mirror» berichtete, gehört auch Baileys in die Kategorie derjenigen Flüssigkeiten, die nicht für den Abfluss geeignet sind. Aufgrund des hohen Rahmanteils und der dicken Konsistenz könne sich Baileys im Rohrbogen unterhalb des Abflusses ansammeln und zu Verstopfungen führen. Bereits leicht verstopfte Abflüsse kann das irische Getränk unter Umständen komplett verschliessen.

Statt den Rest der angebrochenen Baileys-Flasche in den Abfluss zu leeren, füllst du sie am besten in eine Pet-Flasche um und entsorgst diese im Hausmüll, während die Glasflasche in den Altglas-Container gehört. Alternativ kannst du einen Baileys-Kuchen backen und weiterverschenken – oder du nimmst ihn mit ins Büro, wo er voraussichtlich innert kürzester Zeit verputzt sein wird.