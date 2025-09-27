Sarah Jessica Parker (60) tauscht High Heels gegen Weingläser und begeistert mit einer eigenen, preisgekrönten Weinlinie.

1/5 Von der Schauspielerin zur Weinunternehmerin: Sarah Jessica Parker. Foto: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Darum gehts Sarah Jessica Parker mit eigener Weinlinie aus Neuseeland

Schauspielerin ist in viele Schritte der Weinproduktion involviert, vom Design bis zur Cuvée

Ihr 2022er Pinot Noir schaffte es in die «Wine Spectator» Top-100-Liste

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Von der Kultserie Sex and the City zur eigenen Weinlinie: Sarah Jessica Parker hat es geschafft, eine Brücke zwischen Hollywood und Neuseeland zu schlagen. Was als Experiment begann, entwickelte sich seit 2018 zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Weinproduzenten Invivo. Parker ist dabei in viele Schritte eingebunden, von der Namensgebung über das Design bis hin zur finalen Cuvée.

Dabei sah sich die US-Schauspielerin und Unternehmerin nie als Weinexpertin. Auf Reisen mit Ehemann Matthew Broderick (63) war es für sie stets ein Highlight, lokale Tropfen und regionale Küche zu entdecken. Genau diese Neugier hat sie nun in ihre eigene Marke Invivo X, by Sarah Jessica Parker eingebracht. Ihr erstes Werk, ein Sauvignon blanc, wurde 2019 vorgestellt.

Nachgewiesenes Promi-Potenzial

Seither hat sie nicht nur Weissweine und Rosés, sondern auch Rotweine auf den Markt gebracht. Der 2022er Invivo X SJP Pinot Noir schaffte es sogar in die Top-100-Liste der internationalen Fachpublikation «Wine Spectator». Im Glas überzeugt der fruchtige Tropfen mit Noten von schwarzer Kirsche, Gewürzen und subtilem Holz.

Seit der Lancierung des 2019ers ist mit 2024 bereits der sechste Jahrgang von Parkers Weinen erhältlich und zeigt das langfristige Potenzial von Kollaborationen zwischen Promis und Weinproduzenten. Damit reiht sich Parker in die Riege anderer Wein-Stars wie Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50), Whoopi Goldberg (69) oder George Clooney (64) ein.