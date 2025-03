Rhône-Rebsorte im Höhenflug Diese drei Syrahs solltest du unbedingt entdecken

Syrah hat vom Rhône-Tal aus die weite Welt erobert. Egal, ob aus dem Wallis oder von Down Under, wo sie Shiraz heisst: Für gute Qualitäten muss man nicht tief in die Tasche greifen. Diese drei Weine unter 30 Franken zeigen das ganze Potenzial der Sorte.

Publiziert: 14:17 Uhr