Bist du im Restaurant mit der Weinauswahl überfordert und möchtest nicht als unwissend dastehen, kannst du mit ein paar einfachen Fragen die Situation retten.

Lokale Weine schonen die Umwelt und bieten spannende, seltene Rebsorten

«Ist dieser Wein trocken?»



Bei weissem Wein bevorzugen viele etwas Trockenes. Viele Weissweine, beispielsweise ein Riesling aus der Mosel, ein Elsässer Gewürztraminer oder teilweise auch günstiger Chardonnay aus der neuen Welt, können aber eine spürbare Restsüsse zeigen. Deshalb kannst du die Frage nach der Trockenheit des Weins eigentlich immer stellen, auch bei Schaum-, Rosé- oder Rotweinen. Lediglich bei Süssweinen solltest du auf diese Frage besser verzichten.

«Haben Sie Wein aus der Umgebung?»

Der Genuss von lokalen Weinen schont die Umwelt, weil die Weine nicht über tausende Kilometer herum gekarrt werden müssen. Darüber hinaus gibt es in vielen Ländern spannende, lokale Rebsorten zu entdecken, die du sonst kaum findest. Wie wäre es mit einem würzigen Completer aus der Bündner Herrschaft oder einem fruchtigen Cornalin aus dem Wallis?

«Welcher Wein passt zum Essen?»



Gerade wenn du etwas isst, solltest du darauf achten, dass der Wein zum Essen passt. Auch der schönste Barolo wird etwas metallisch schmecken, wenn du ihn mit einer Sushi-Platte kombinierst. Lass dir also vom Personal zwei oder drei Vorschläge unterbreiten, welcher Wein mit den von dir ausgewählten Speisen am besten harmoniert.

«Haben Sie auch etwas nicht allzu schweres?»



Insbesondere bei Rotweinen gibt es grosse Unterschiede, was das Gewicht eines Weins anbelangt. Ein Châteauneuf-du-Pape mit über 15 Volumenprozent fährt deutlich mehr ein, als ein Fleurie aus Beaujolais. Wenn du nach dem Essen wieder arbeiten willst, entscheidest dich besser für einen leichten Wein.

«Haben Sie einen gereiften Rotwein, der bereits zugänglich ist?»



Viele edle, meist rote Tropfen, brauchen teilweise Stunden in einer Karaffe, bis sie ihr volles Trinkpotenzial entfalten. Gerade im Restaurant und zum Beispiel über Mittag haben viele leider nicht immer so lange Zeit, um darauf zu warten, bis der Wein endlich trinkbereit ist. Deshalb solltest du diese Frage unbedingt stellen, wenn du nicht vom Wein enttäuscht sein willst.