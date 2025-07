In der Schweiz ist in Bars, Restaurants und Hotels ein Trinkgeld von rund zehn Prozent üblich. Es gibt jedoch Länder, in denen Trinkgeld verpönt oder sogar verboten ist.

Japan

Im Land der aufgehenden Sonne gilt die Vergabe von Trinkgeld als Beleidigung. Japanerinnen und Japaner wurden dazu erzogen, ihren Gästen einen erstklassigen Service zu bieten, der über den normalen Lohn hinaus keine weitere Entschädigung bedingt. Anders als in anderen Ländern ist die Annahme von Trinkgeld in Japan gesetzlich allerdings nicht verboten.

China

Gleich wie in Japan ist es in China ebenfalls unüblich, in Hotels, Bars oder Restaurants ein Trinkgeld zu geben. Trinkgelder sind in China nicht nur unüblich, sie können sogar als unhöflich angesehen werden. In manchen Restaurants und Bars ist es dem Servicepersonal sogar strikt untersagt, Trinkgeld anzunehmen. An vielen Flughäfen sind Trinkgelder sogar verboten.

Thailand

Lange Zeit war das Geben von Trinkgeld in Thailand kein Thema. Erst mit den immer grösser werdenden Touristenmassen aus dem Westen hat es sich in manchen Regionen etabliert. In vielen thailändischen Orten ist es aber immer noch so, dass Trinkgeld nicht erwartet wird. Als Tourist verlierst du gegenüber der einheimischen Bevölkerung sogar jeglichen Respekt, wenn du besonders viel Trinkgeld gibst und den Anschein erweckst, Geld zu verschenken.

Singapur

Wie in vielen Ländern ist in Singapur bereits eine Servicegebühr von zehn Prozent in der Rechnung von Bars oder Restaurants enthalten. Darüber hinaus ist es nicht üblich, ein weiteres Trinkgeld zu entrichten. Bist du von deiner Bedienung aber dermassen begeistert, dass du ein zusätzliches Trinkgeld hinterlassen möchtest, tust du dies am besten in bar und direkt an die zuständige Serviceperson.

Neuseeland

In Neuseeland ist die Vergabe von Trinkgeld nicht nur unüblich, sie wird vom Servicepersonal auch nicht erwartet. Gibst du es trotzdem, wirst du ziemlich sicher daran erinnert, dass ein Trinkgeld nicht nötig sei. Die Trinkgeld-Kultur in Neuseeland schwappte hauptsächlich von amerikanischen Besuchern hinüber, die es gewohnt sind, im eigenen Land Trinkgelder von bis zu 20 Prozent oder mehr zu entrichten.