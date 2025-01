Neue Zollregeln per 1. Januar 2025

1/5 Die seit dem 1. Januar 2025 geltende neue Wertfreigrenze gilt auch beim Import von Alkohol. Foto: Keystone

Auf einen Blick Neue Einfuhrregeln für Waren aus dem Ausland seit Januar 2025

Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren auf 150 Franken gesenkt

Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren auf 150 Franken gesenkt

Zollgebühren: 2 Fr/Liter für Wein, 15 Fr/Liter für Hochprozentiges

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Alkoholische Souvenirs aus den Ferien oder von Geschäftsreisen sind bei Schweizerinnen und Schweizern ein beliebtes Mitbringsel. Auch ich konnte bei meiner letzten Portugalreise nicht widerstehen und gönnte mir ein paar Flaschen Vintage-Port. Ob aus Baden am Kaiserstuhl, dem Elsass oder Piemont – mein Reisegepäck ist nach solchen Reisen selten ohne ein paar lokal gekaufte Tropfen. Zumindest bis anhin.

Denn seit dem 1. Januar 2025 gelten in der Schweiz neue Regeln bei der Einfuhr von Waren für den privaten Gebrauch oder zum Verschenken. Die bisherige Wertfreigrenze von 300 Franken pro Person und Tag wurde gesenkt, neu wird die Mehrwertsteuer bereits bei einem Warenwert von über 150 Franken fällig. Mit hochwertigen Barolos oder edelsüssen Elsässer Rieslingen ist diese Grenze schnell erreicht.

Auch an Zollgebühren muss gedacht werden

Zusätzlich zur Mehrwertsteuer werden auf den importierten Waren unter Umständen auch Zölle fällig. Alkoholische Getränke wie Bier oder Wein bis 18 Volumenprozent sind bei maximal fünf Litern pro Person zollfrei, darüber hinaus kostet jeder Liter zwei Franken Zollgebühr. Doch Vorsicht: Bei Getränken mit mehr als 18 Prozent Alkohol, wie zum Beispiel Portwein, steigen die Gebühren erheblich.

Während bei Getränken dieser Kategorie ein Liter zollfrei bleibt, werden für alle Mengen darüber 15 Franken pro Liter fällig. So kostet eine in Portugal gekaufte Flasche Vintage-Port für 30 Franken im Endeffekt plötzlich 45 Franken, plus gegebenenfalls noch die Schweizer Mehrwertsteuer. Wer alkoholische Getränke über die Grenze mitbringen möchte, sollte deshalb bereits vor dem Kauf genau kalkulieren, ob sich ein Import überhaupt noch lohnt.