1/5 Das ein oder andere Glas Wein zu viel gehabt? Foto: Getty Images

Auf einen Blick Katerfrühstück nach Silvesternacht. Flüssigkeit, Energie und Elektrolyte auffüllen

Zitronen-Ingwer-Limonade gibt Vitamin C und regt den Stoffwechsel an

Ein Spaziergang an der frischen Luft beschleunigt die Regeneration

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Leere Magnumflaschen, ein brummender Kopf und ein Magen, der sich schon besser angefühlt hat. Nach einer feuchtfröhlichen Silvesternacht, in der vielleicht das eine oder andere Glas Wein zu viel geflossen ist, wartet der Neujahrsmorgen oft mit einem unerbittlichen Begleiter auf: dem Kater. Zeit für ein ordentliches Katerfrühstück.

Ein Katerfrühstück hat drei Hauptaufgaben: Flüssigkeit auffüllen, Energie tanken und den Elektrolythaushalt stabilisieren. Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit und wichtige Mineralstoffe, daher sind Wasser, ungesüsster Tee und verdünnte Fruchtsäfte unverzichtbar. Besonders wirkungsvoll ist eine selbst gemachte Zitronen-Ingwer-Limonade – sie liefert Vitamin C, regt den Stoffwechsel an und gibt einen willkommenen Frischekick.

Katerfrühstück und frische Luft

Dein Katerfrühstück darf ruhig deftig sein – die Diätvorsätze können heute warten. Klassiker wie Rührei mit Speck, serviert mit Vollkornbrot oder einem Bagel, liefern Energie und beruhigen den Magen. Wer es leichter mag, greift zu einem Avocado-Toast mit einem Hauch Chili – die Schärfe bringt den Kreislauf in Schwung. Besonders wichtig ist Salz, um den Elektrolytverlust auszugleichen.

Neben einem ordentlichen Katerfrühstück wirkt ein Spaziergang an der frischen Luft Wunder. Winterliche Temperaturen und Sauerstoff helfen, den Kopf wieder klarzubekommen. Leichte Bewegung regt zudem den Stoffwechsel an und beschleunigt die Regeneration. Schon bald hast du deinen Neujahrskater in die Flucht geschlagen und freust dich auf alles Schöne, was dich 2025 erwartet.