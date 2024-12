An Silvester bringt der im Jahr 1963 aufgezeichnete Sketch «Dinner for One» rund um den Globus Millionen von Menschen zum Lachen. Die servierten Weine spielen dabei eine zentrale Rolle.

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Zu ihrem 90. Geburtstag gönnt sich Miss Sophie, gespielt von May Warden (1891-1978) im Kurzfilm «Dinner for One» ein festliches Abendessen. Serviert wird dieses von ihrem Butler James, dessen Rolle von Wardens Partner Freddie Frinton (1909 - 1968) verkörpert wurde. Auch in der heutigen Silversternacht dürfte der legendäre Streifen weltweit wieder über Millionen von Bildschirmen flimmern.

Der Butler James serviert aber nicht nur Essen und Getränke, er muss stellvertretend für die vier in der Zwischenzeit verstorbenen Gäste von Miss Sophie auch noch mit ihr anstossen, und zwar zu jedem Gang. Über das ganze Abendessen hinweg werden vier verschiedene Gänge serviert, dazu jeweils die passenden Weine.

Sherry und Champagner mit dabei

Der allererste Gang ist eine Suppe, zu der Miss Sophie einen Sherry bestellt. Die Hausherrin ordert explizit einen trockenen Sherry, was von Butler James bestätigt wird. Beim zweiten Gang, einem Fischgericht, wünscht sich die Dame des Hauses einen Weisswein, eine der klassischsten Wein-Kombinationen zu Fisch, auch rund 60 Jahre nach der Aufzeichnung des legendären Sketchs.

Zum Poulet gönnt sich Miss Sophie einen Champagner. Manche hätten sich an ihrer Stelle vermutlich eher für einen Rotwein entschieden, doch schliesslich feiert die Frau im Sketch ja ihren 90. Geburtstag, weshalb gegen Champagner nichts einzuwenden ist. Den Früchteteller zum Abschluss kombiniert Miss Sophie mit einem Portwein, einer süssen Weinspezialität aus Portugal. Wie es dem Butler James bei der ganzen Prozedur ergeht, schaust du dir heute Nacht am besten gleich selbst an.