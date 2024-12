Glühweinrezept für alle, die es nicht so süss mögen

Im verschneiten Garten in der Gamelle über dem offenen Feuer Glühwein zu kochen ist ein herrliches Wintervergnügen. Ein grosser Topf auf dem Herd tut es aber auch. Rechne mit einem Liter Wein für fünf Personen.

Zutaten:

1 Liter Rotwein, der nicht in der Barrique ausgebaut wurde. Merlot oder Pinot noir eignen sich gut.

0,5 dl Aronia-Saft

0,5 dl Granatapfel-Sirup

2 Esslöffel Ahornsirup

vier klein geschnittene Datteln ohne Kern

drei Stangen Zimt

zwei Sternanis

eine Tonkabohne, ca. 10 Gramm oder eine Vanilleschote

sorgfältig abgelöste Zeste einer Bio-Orange. Das Weisse bleibt an der Orange!

Alle Zutaten in den Topf geben und bei mittlere Hitze bis knapp zum Siedepunkt erwärmen. Eine Stunde bei schwacher Hitze ziehen lassen. Dann den Glühwein durch ein feines Sieb abseihen, zurück in den Topf geben und warm stellen. Serviere deinen Glühwein in Tassen. In Gläsern kühlt der Glühwein zu schnell ab.

Vielleicht ist deinen Gästen diese Variante zu wenig süss. Mit einer bereitgestellten Zuckerdose kann diskret nachgebessert werden. Wer Glühwein mit Gügs mag, freut sich über Rum, Cognac und Orangenlikör.