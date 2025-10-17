Weinfans aufgepasst: Im Tessin funkelt nicht nur der Lago Maggiore, sondern auch die Kreativität der Sommeliers. Hier kommen die Lokale mit den spannendsten Weinkarten des Kantons.

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Conca Bella Boutique Hotel & Wine Experience, Vacallo

Im Conca Bella Boutique Hotel & Wine Experience ist der Name Programm: Hier warten spannende Tropfen zu fairen Preisen auf die Gäste, etwa der Bianco Rovere Merlot 2021 von Guido Brivio für 65 Franken. Auch die umfangreiche Italien-Sektion überzeugt mit einigen Lichtblicken, darunter der 2022er Le Volte Toscana Rosso, eine Cuvée aus Merlot, Sangiovese und Cabernet Sauvignon, für bezahlbare 48 Franken.

Castello del Sole Beach Resort & Spa, Ascona

Die Weinkarte dieses renommierten Hauses in Ascona umfasst stolze 42 Seiten. Neben einer beeindruckenden Auswahl an Tessiner Weinen wird mit einer Vielzahl entalkoholisierter Flaschen auch aktuellen Trends Rechnung getragen. Pinot-noir-Liebhaber greifen zum 2022er Les Cailloutis der Domaine des Landions für 97 Franken, während Rhône-Fans beim weissen Hermitage von Jean-Louis Chave aus dem Jahr 2019 ins Schwärmen geraten. Mit 184 Franken ist dieser Wein nicht nur ein echtes Highlight, er wird auf dem Markt auch deutlich höher gehandelt.

Grand Hotel Villa Castagnola, Lugano

Schon der Fumé Blanc aus dem australischen Margaret River, der hier im Offenausschank angeboten wird, zeigt, dass man sich bestens mit Wein auskennt und auch Neues wagt. Eine hervorragende Wahl wäre der Muga blanco 2022 von den Bodegas Muga, ein eleganter weisser Rioja für 69 Franken, sowie der Gioioso 2022 von Theilervini für 75 Franken.

Ristorante Badalucci, Lugano

Wine-Pairing-Menüs sind an dieser beliebten Luganeser Adresse besonders gefragt, aber auch die breite Champagnerkarte. Eine Flasche Bollinger Champagne Brut Special Cuvée für 135 Franken ist hier ebenso fair bepreist wie der Cuvée Vendémiaire Brut von Champagne Doyard zu 130 Franken, ein reinsortiger Chardonnay aus Premier-Cru-Lagen. Als kräftiger Rotwein empfiehlt sich der würzige Rubro di Rubro Merlot Riserva Ticino 2019 von Delea für 98 Franken, der bereits jetzt grossen Trinkspass bietet.

Hotel Eden Roc, Ascona

Obwohl Champagner und Bordeaux auf dieser Weinkarte eher auf der teuren Seite stehen, findet sich auch eine feine Auswahl genussvoller Weine zu moderaten Preisen. Empfehlenswert sind der Apocalisse Chardonnay/Sémillon/Merlot 2022 von Delea für 66 Franken oder der Malanser Riesling-Sylvaner 2019 von Georg Fromm für 69 Franken. Für Rotweinliebhaber bietet sich der gereifte Villa Gresti 2016 aus Merlot und Carmenère von der Tenuta San Leonardo an, der mit 78 Franken korrekt kalkuliert ist.

Ristorante da Enzo, Tegna

Diese Feinschmecker-Adresse in Tegna begeistert mit einer ausgezeichneten Champagnerauswahl, etwa dem Guiborat Téthys 17 Blanc de Blancs aus Grand-Cru-Lagen für 110 Franken. Wer sich Tessiner Weinen widmen möchte, liegt mit dem Velabona 2022 von Zündel für 85 Franken goldrichtig.