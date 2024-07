Eimer mit langen, bunten Röhrchen, an denen angeheiterte Menschen in Strandmode saugen. Sangria hat ein schlechtes Image. Wir zeigen, wie es auch anders ginge.

1/5 Sangria hat auf der iberischen Halbinsel eine lange Tradition und ist ein erfrischendes Sommergetränk.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Erst einmal ein paar Fun Facts: Sangria kann teuer sein. Wer an der Playa de Palma auf Mallorca zu Eimer und Röhrli greift, muss mit einer saftigen Busse rechnen.

Sangria ist kein Auswuchs des modernen Massentourismus, sondern eine Rezeptur, über die ein spanischer Priester 1788 schrieb: «Sangria ist ein von Engländern erfundenes Getränk, das sie viel in amerikanischen Kolonien trinken».

Small Talk für die Party

Einen grossen Auftritt hatte Sangria 1964 bei der Weltausstellung in New York im spanischen Pavillon. 50 Jahre später wurde ein EU-Gesetz verabschiedet, wonach Sangria nur noch in Spanien und Portugal hergestellt werden darf. Jetzt bist du fit für die Party und kannst mit Small Talk aufwarten, sollten deine Gäste über Sangria im Allgemeinen lästern.

Rezept mit zwei Flaschen Rotwein

Spanischer Rotwein muss sein. Lass' die Finger von Rioja (zu viel Holzeinfluss) und verwende Weine von Spaniens Mittelmeerküste aus den Gebieten Alicante, Yecla und Jumilla oder wähle einen Ribera del Duero Joven. Der Wein gehört unbedingt in den Kühlschrank.

Je eine Zitrone und Orange in Bioqualität samt Schale halbieren und dann in Scheiben schneiden. Gerne kannst du zusätzlich frische Beeren, Nektarinen und Melone ohne Kerne verwenden.

Die Früchte mit einem Esslöffel Zucker und 5 cl Brandy oder Grand Manier mischen und im Kühlschrank mindestens eine Stunde ziehen lassen. Früchtemischung und Rotwein in eine Zwei-Liter-Karaffe (Pitcher) geben. Das ist dein Grundstoff.

Süsses, Frisches und Eis

Verteile den Sangria-Ansatz samt den Fruchtstücken auf zwei Pitcher und fülle hälftig mit Ginger Ale und Mineralwasser mit viel Blöterli auf, wenn du es süsser magst. Setzt du den Fokus auf Frische und weniger Alkohol, verwende Tonic und Mineralwasser. Darf es ein bisschen mehr Grandezza sein, füllst du hälftig mit Cava Brut und Mineralwasser auf.

Eiswürfel in die Gläser geben, Sangria dazu und fertig. Klassisch wird Sangria mit einer Zimtstange dekoriert. Ein Stängel Zitronengras und ein Zweig Minze passen aber besser zu sommerlichen Temperaturen.