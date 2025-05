1/7 Vorhang auf für Gamay, die dritthäufigste in der Schweiz angepflanzte Rotweinsorte. Foto: Shutterstock

Darum gehts Gamay: Frühreifende Rebsorte für fruchtige, lebendige Schweizer Rotweine

Vielseitiger Rotwein mit Aromen von roten Früchten und weissem Pfeffer

Dritthäufigste Rotweinsorte in der Schweiz mit rund 1050 Hektar Anbaufläche

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Gamay ist so etwas wie ein Frühaufsteher unter den Rebsorten: Sie treibt früh aus, blüht früh und reift früh – perfekt für das milde Schweizer Klima. Genau hier, vor allem in den Kantonen Genf, Waadt und Wallis, hat sich Gamay seit dem 19. Jahrhundert als feste Grösse etabliert.

Mit rund 1050 Hektar ist Gamay hierzulande die dritthäufigste Rotweinsorte. Kein Wunder: Aus ihr entstehen fruchtige, lebendige Rotweine mit klaren Aromen von roten Kirschen, Himbeeren oder Erdbeeren, oft begleitet von einem Hauch weissem Pfeffer oder Veilchen. Leicht, frisch und unkompliziert – so mögen es viele Weinfreunde.

Gamay ist mehr als Beaujolais Nouveau

Einigen dürfte Gamay durch den französischen Beaujolais Nouveau in Erinnerung sein – einen schnell vinifizierten Wein, der mit seinen Bananen- und Bonbon-Aromen die Meinungen spaltet. Doch das Gamay-Image hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. In der Schweiz wird Gamay zunehmend reinsortig und mit Bedacht ausgebaut. Wer mag, findet sie aber auch als Teil von Verschnitten – etwa im beliebten Dôle, wo Gamay mit Pinot Noir kombiniert wird.

Kulinarisch ist Gamay ein echter Teamplayer: Perfekt zu Geflügel, kalten Platten, Weichkäse oder vegetarischer Küche wie Pilzgerichten und Quiches. Die Tropen dieser vielseitigen Rebsorte passen, ohne zu dominieren, und bringen dabei genau das Quäntchen Frucht und Frische mit, das ein feines Essen abrundet. Wer leichte, unkomplizierte Rotweine mit Schweizer Handschrift sucht, sollte beim nächsten Weinkauf an Gamay denken.