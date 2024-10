Kurz zusammengefasst Albanien hat eine lange Weintradition seit dem 8. Jahrhundert v. Chr

Vier Hauptweinregionen und einheimische Sorten wie Shesh i Zi und Vlosh

Nicolas Greinacher

Was haben Tirana, endlose Adriastrände, der Fussballstar Xherdan Shaqiri (32) und das Nationalgericht Tavë Me Kos gemeinsam? Richtig, sie alle sind eng mit dem Mittelmeerland Albanien verbunden. Doch was viele nicht wissen: Albanien blickt auf eine lange, tief verwurzelte Weintradition zurück. Schon im achten Jahrhundert v. Chr. soll dort Wein gekeltert worden sein.

Das Klima des Landes ist typisch mediterran: im Winter kühl und feucht, im Sommer heiss und trocken. Mit knapp 2,8 Millionen Einwohnern verfügt Albanien über eine Weinbaufläche von mehr als 8000 Hektar. Produziert wird vor allem für den lokalen Markt, mittlerweile werden Weine aber auch exportiert.

Hauptweinregionen und einheimische Sorten

Im Hochland Albaniens werden Trauben auf bis zu 1000 Höhenmetern angebaut. Auch die Küstenregionen rund um Städte wie Shkodra sind von Weinbergen geprägt. Im Osten des Landes befinden sich Rebberge in der Nähe von Peshkopi, Leskovic und Korca. In den zentralen Hügellandschaften, etwa in den Regionen um Berat oder Gramsh, spielt der Weinbau ebenfalls eine bedeutende Rolle.

In den vergangenen Jahren produzierte Albanien durchschnittlich über 2,5 Millionen Liter Wein pro Jahr, wobei der Schwerpunkt auf Rotweinen lag. Neben bekannten internationalen Klassikern wie Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay oder Muscat bietet Albanien aber auch eine Vielzahl einheimischer Rebsorten, die dem Land eine einzigartige Weinidentität verleihen.

Bei den Rotweinen ist die Sorte Shesh i Zi hervorzuheben, die nach der Stadt Shesh benannt ist. Serina e Zezë, oft als Albaniens Antwort auf Syrah bezeichnet, überzeugt mit pfeffrigen Noten und dunklen Früchten – ideal für Liebhaber kräftiger Rotweine. Eine weitere rote Rebsorte ist Vlosh, die vor allem in der Umgebung der Hafenstadt Vlorë wächst. Bei den weissen Sorten dominiert Shesh i Bardhë.