Der Kanaan-Effekt Ist die Zugabe von Wasser bei der Weinherstellung erlaubt?

Heisse Sommer und zu wenig Wasser konzentrieren den Zuckergehalt in den Trauben dermassen, dass die Weinqualität darunter leidet. Darum wird in den USA und in Australien das praktiziert, was in Europa verboten ist: Dem Most wird Wasser zugesetzt.