Herzlichen Glückwunsch an Johannes «JJ» Pietsch. Nächstes Jahr lädt Österreich zur 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest. Wer hinfährt, kann sich auf spektakuläre Live-Acts und herausragende Weine freuen. Basel sagt Bye-bye und liefert auch gleich den passenden Wein.

1/10 Der ESC 2025 war gross. Darum feiern wir mit grenzensprengenden Weinen aus Basel-Stadt den Gastgeber und mit österreichischen Weinen den Siegersong von «JJ». (Symbolbild) Foto: Getty Images

Darum gehts Das Weingut Riehen ist mit 3,4 Hektar das grösste Weingut in Basel-Stadt

Der Blaufränkisch-Wein «Le Voisin» wird grenzüberschreitend produziert

In Österreich hat der kleine Grenzverkehr in Sachen Wein eine lange Tradition Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die ganze letzte Woche standen die Künstlerinnen und Künstler sowie das Moderatorinnen-Trio des Eurovision Song Contest im Fokus. Zeit für einen Ausflug in die kleine, aber sehr feine Basler Weinwelt, in der «grenzenlos» gearbeitet wird.

Das passt zum Weinland Österreich, das in Sachen Wein auch einen regen Grenzverkehr unterhält.

Basel-Stadt und Basel-Landschaft sind kleine, aber sehr feine Weinkantone. Das grösste Weingut im Kanton Basel-Stadt ist mit einer Fläche von 3,4 Hektar das Weingut Riehen. Silas Weiss ist dort Betriebsleiter. Zwei Drittel des Gutes gehören ihm. Zu seinen Geschäftspartnern gehört Hanspeter Ziereisen aus Efringen-Kirchen (D).

Badischer Blaufränkisch aus Basler Keller

Eine Besonderheit ist der rote «Le Voisin». Der wird aus der österreichischen Star-Rebsorte Blaufränkisch gekeltert. Die 2000 Quadratmeter Reben stehen in Deutschland.

In Hanspeter Ziereisens Keller gärt der Wein. Den Feinschliff erhält er in den Barriques im Weingut Riehen unter der Obhut von Silas Weiss. Angestellt für die amtliche Qualitätsweinprüfung wird der «Le Voisin» in Freiburg im Breisgau (D). Nur 400 Flaschen dieser grenzüberschreitenden Spezialität wurden im Jahrgang 2020 produziert.

Österreichischer Grenzverkehr in Sachen Wein

Österreich, das Gastgeberland für die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest, pflegt diese Art von Grenzverkehr mit viel Herzblut. Während der Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie war Österreich besonders mit Slowenien und Ungarn weinkulturell sehr verbunden.

Seit einigen Jahren beleben Winzer aus der Südsteiermark diese Tradition und betreiben Weingüter in der Steiermark und in Slowenien.

Zweites Weingut in Slowenien

Das Weingut Gross & Gross ist im Wortsinn ein grossfamiliäres Unternehmen in Ehrenhausen. Bewirtschaftet wird es von zwei Brüdern und zwei Schwestern, die zwei Ehepaare ergeben. Maria und Michael Gross zog es vor einigen Jahren nach Slowenien in die Region Gorca.

Dort keltern sie aus den Sorten Laški Rizling (Welschriesling), Renski Rizling (Rheinriesling) und Sauvignon blanc filigrane Cuvées. Dazu kommen Weine aus der weissen Sorte Furmint.

Zu Fuss ist es eine starke halbe Stunde vom Weingut Tement zur Domaine Ciringa in Slowenien. Dass die Tements auf beiden Seiten der Grenze auf Sauvignon blanc setzen, hat mit der Zieregg-DNA zu tun. Im Zieregg-Rebberg, der in vier Einzellagen unterteilt ist, wachsen die Trauben für einen ikonischen Sauvignon blanc, der zu den besten Österreichs zählt.

Österreich und Ungarn in einem Fass

Das Weingut Weninger liegt in Horitschon im Mittelburgenland. «Ponzichter» heisst der Rotwein, dessen Trauben aus Horitschon und dem ungarischen Anbaugebiet Sopron stammen.

Als «Ponzichter» (Bohnenzüchter) bezeichneten die ungarischen Weinbauern ihre Kollegen im Burgenland, weil diese zwischen den Rebzeilen Bohnen zogen, damit es wenigstens etwas zu essen gab, wenn beim Wein Frost und Hagel den Ertrag minderten.

Gekeltert wird der Wein aus Zweigelt, Blaufränkisch und Syrah. Bei der Abfüllung wird immer ein Fass übrig gelassen, das bei der nächsten Abfüllung mit dem neuen Jahrgang verschnitten wird.