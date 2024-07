Mit diesen Weinen fiebern wir für die Nati

Drei Siege, sechs Unentschieden und 18 Niederlagen verbuchte die Schweizer Nati bisher gegen England. Was die Schweizer definitiv besser können als die Engländer, ist Wein machen. Darum hier die ultimativen Weinempfehlungen zum EM-Viertelfinal aus Schweizer Kellern.

1/6 Das Fussballfieber gemeinsam mit Freunden zelebrieren, ist eine feine Sache. Mit Schweizer Weinspezialitäten macht es doppelt Spass.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die Vorfreude ist gross und die Unterstützung für das Schweizer Team riesig. Spätestens um 20.30 Uhr am 6. Juni liegen wir uns jubelnd in den Armen und feiern den Sprung in den Halbfinal — oder fühlen für die Nati, wenn es heisst: Koffer packen. Dazwischen liegen aufregende Minuten, bange Sekunden und Freude über jeden schönen Spielzug. Welche Weine zu welcher Match-Situation passen, erfährst du hier.

Anpfiff

Die Spieler sind noch frisch und es ist Zeit für den Apéro. Dafür haben die Schweizer Winzer vieles zu bieten. Ein spritziger Riesling x Sylvaner mit feiner Restsüsse stimmt ebenso auf das Match ein, wie ein eleganter Chasselas aus der Waadt. Rosé-Fans öffnen eine Flasche Œil-de-Perdrix. Der zartfarbene Wein vom Neuenburger See wird aus Pinot noir gekeltert.

Eckball Schweiz

Die Spannung steigt. Jetzt sind Spezialisten am Ball und Spezialitäten im Glas gefragt. Ein Glas der weissen, autochthonen Sorte Räuschling aus der Deutschschweiz schärft die Sinne mit kräftiger Säure. Arvine aus dem Rhonetal mit dem feinen Duft exotischer Früchte und der diskreten Salzigkeit sorgt für Spannung am Gaumen.

Tor für die Schweiz

Die rote Kurve in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena tobt. Zeit für die roten Highlights aus Schweizer Rebbergen. Das Tessin liefert Merlot, das Wallis Syrah und Cornalin und die Deutschschweiz eine breite Palette an feinen Pinot noir von der Bündner Herrschaft über das Aargau bis zum Baselbiet.

Halbzeitpause

Jetzt heisst es neue Kraft schöpfen. Etliche Flaschen sind schon offen, auf dem Rost brutzelt es, und es gibt wirklich kein Gesetz, ob zum Cervelat oder dem Spiessli besser Weisswein- oder Rotwein passt. Führt die Schweiz, kann gerne der erste Schaumweinkorken knallen, denn die Bubbles passen auf jeden Fall zu Deftigem vom Grill.

Tor für England

Jetzt ist Zeit für einen Reparatur-Wein. Etwas Sanftes muss her, etwas Edelsüsses, um die bittere Pille zu schlucken. Darin sind die Walliser Champions: Der weisse Amigne de Vétroz mit gelbfleischiger Frucht, geschmeidiger Süsse und feinem Schmelz gleicht aus.

Verlängerung

Auf dem Rasen wird gekämpft. Die Fans hoffen. Manche wünschen sich die Golden Goal-Regel zurück, andere wären froh, hätte die reguläre Spielzeit eine Entscheidung gebracht. Jetzt ist der Moment, alles ein bisschen ruhiger anzugehen. Macht eine Weinpause und bereitet euch auf das entscheidende Tor oder das Elfmeterschiessen vor.

Elfmeterschiessen

Harte Minuten des Bangens erfordern wieder Spannung am Gaumen. Probiert etwas Neues aus. In der Schweiz werden immer mehr robuste Sorten angebaut, die wenig Pflanzenschutz brauchen. Solaris, Johanniter oder Muscaris heissen die weissen Sorten, Cabernet Jura und Divico die Weine aus roten Trauben.

Welche Mannschaft steht im Halbfinal?

Egal, wie der Viertelfinal ausgeht. Jubelt die Nati, passt Schweizer Schaumwein. Gehen die «Three Lions» als Sieger vom Platz: In England gibt es auch hervorragende Schaumweine. Und ein Guinness wäre nach all dem Wein auch nicht schlecht.