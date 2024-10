In vielen Kühlschränken findet sich neben Wein auch immer etwas Bier. Abgesehen vom Geschmack unterscheiden sich die beiden Getränke auch in ihren Inhaltsstoffen oftmals deutlich voneinander.

Obwohl Bier und Wein zu den beliebtesten alkoholischen Getränken zählen, unterscheiden sie sich deutlich in ihren Inhaltsstoffen. Wir zeigen, wie verschieden die beiden Flüssigkeiten hinsichtlich Alkoholgehalt, Zucker, Kalorien, Kohlenhydraten und Fett zusammengesetzt sind.

Alkoholgehalt

Der offensichtlichste Unterschied zwischen den beiden Getränken ist der Alkoholgehalt. Während Bier durchschnittlich vier bis sechs Prozent Alkohol enthält, kommen gängige Weine meist auf 12 bis 14. Natürlich gibt es Ausnahmen: Leichte Biere haben weniger Alkohol, während Portweine durchaus höhere Werte aufweisen. Selbstverständlich gibt es in beiden Kategorien auch alkoholfreie Varianten.

Zucker

Wein wird aus Trauben hergestellt, deren Fruchtzucker während der Gärung in Alkohol umgewandelt wird. Trockene Rotweine haben dabei in der Regel weniger als vier Gramm Restzucker pro Liter. In halbtrockenen oder süssen Weinen verbleibt ein höherer Anteil, was den Wein süsser macht. Bier enthält oft weniger Zucker als Wein, wobei es auch hier Ausnahmen gibt. Mein Lieblingsbier – Leffe Brune aus Belgien – enthält sieben Gramm Zucker pro Liter, also weit mehr als ein roter Bordeaux.

Kalorien

Bier und Wein unterscheiden sich auch in ihrem Kaloriengehalt, wobei dieser vor allem mit dem Alkohol zusammenhängt. Ein Gramm reiner Alkohol hat etwa sieben Kilokalorien (kcal). Rund 600 kcal stemmt eine 7,5-Deziliter-Flasche trockener Weiss-, Rosé- oder Schaumwein, doppelt so viel wie bei einem herkömmlichen Bier.

Kohlenhydrate

Nachdem Wein beim Alkoholgehalt, bei Zucker und bei den Kalorien die Nase vorne hatte, ist für einmal Bier an erster Stelle. Das Hopfengetränk enthält durch die getreidebasierte Herstellung deutlich mehr Kohlenhydrate als Wein, bei herkömmlichen Bieren in der Regel um die 30–50 Gramm pro Liter. Wein hat in der Regel um die drei Gramm pro Liter, markant weniger als Bier.

Fett

Sowohl Wein als auch Bier enthalten so gut wie kein Fett, weshalb der Fettgehalt bei der Wahl zwischen Bier und Wein also keine Rolle spielt. Wer auf seine Linie achten möchte, behält deshalb vor allem die ersten vier Kategorien im Auge.