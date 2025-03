Es ist Ramadan, die Zeit, in der gläubige Muslime und Musliminnen fasten. Zum Iftar, dem fastenbrechenden Abendmahl, gibt es salzige, herzhafte und süsse Köstlichkeiten. Hier findet ihr zwei traditionelle Iftar-Rezepte.

Vanessa Nyfeler

Am 28. Februar füllen sich ab Sonnenuntergang wieder die sozialen Medien mit Bildern festlich gedeckter Tafeln – ein Zeichen dafür, dass der Ramadan begonnen hat. Während dieses Fastenmonats verzichten gläubige Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Nahrung und Flüssigkeit, um Dankbarkeit und Besinnung zu fördern. Umso grösser ist die Freude am Iftar, dem abendlichen Fastenbrechen. Der Ramadan endet 2025 am 30. März und wird mit dem «Eid al-Fitr» gefeiert. Dieses Fest ist ein Höhepunkt für viele: Man trägt festliche Kleidung, verteilt Geschenke, geniesst gemeinsame Mahlzeiten und bittet um Vergebung.

Moderne Baklava-Variante

«Ich bin zwar keine Muslimin und faste auch nicht, aber ich habe viele muslimische Freunde und kenne die islamische Kultur sehr gut», sagt Foodbloggerin Tibella Kömürcü (23). Ihr kulinarisches Wissen teilt sie auf der Videoplattform Tiktok. Besonders gerne backt sie Baklava, ein in Zuckersirup eingelegtes Gebäck mit Walnüssen oder Pistazien. Dem traditionellen Baklava-Rezept verleiht sie mit den Haselnusskugeln «Giotto» einen modernen Twist. Und so gehts zum Selbermachen:

Giotto-Baklava-Rezept von Tibella Kömürcüs

Zutaten



Für den Zuckersirup 400 g Zucker 400 ml Wasser ¾ EL Zitronensaft

Für die Baklava 200 g geschmolzene Butter 100 ml Öl 1 Yufkateig 200 g Haselnusscreme 200 g gehackte Walnüsse 100 g gehackte Mandeln 9 Packungen Giotto

Zubereitung

Zutaten für Sirup mischen und 15 Minuten kochen. Danach auskühlen lassen Geschmolzene Butter und Öl zusammenmischen. Backblech mit ein wenig der Butter-Öl-Mischung einfetten. Die Hälfte der Yufkateigblätter einzeln auf dem Backblech ausrollen. Jede Schicht jeweils mit der Butter-Öl-Mischung bepinseln. Die oberste Schicht mit Haselnusscreme bestreichen und gehackte Walnüsse, Mandeln und halbierte Giottokugeln drüberstreuen. Die übrigen Yufkateigschichten drauflegen, wieder jede Schicht mit der Butter-Öl-Mischung bepinseln und kleine Vierecke einschneiden. Die Giotto-Baklava im vorgeheizten Ofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten backen. Zum Schluss den kalten Zuckersirup über die heisse Giotto-Baklava giessen.

Käse-Börek-Rezept

Wer Salziges bevorzugt, Börek würde ideal passen. Das ist das türkische Blätterteiggericht mit Rindfleisch, Poulet, Spinat und Käse sowie veganen Alternativen anbietet. Hier gibts das klassische Käse-Börek-Rezept zum Selbermachen.

Zutaten



Für den Teig 500 g Mehl ½ EL Salz 2,7 ml kaltes Wasser

Für die Füllung 350 g Käse 50 g Sauerhalbrahm 1 Ei 1 EL-Spitze Salz 5 ml Sonnenblumenöl

Zubereitung