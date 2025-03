«Barba di frate» gewinnt immer mehr an Popularität. Man kann die «Agretti», wie sie auch genannt werden, im Frühling fast in jedem Supermarkt finden. Mönchsbart sieht aus wie dicker Schnittlauch. Schmeckt leicht säuerlich bis bitter und erinnert mit erdigen Noten ein wenig an Spinat. Schmeckt roh oder gekocht als Salat, Vorspeise, Beilage oder zu Pasta. Dabei stets die Wurzeln zurückschneiden, Mönchsbart unter fliessendem Wasser abbrausen und abtropfen lassen.