Der Frühling ist da – und mit ihm die ersten frischen, grünen Aromen. Nichts verkörpert das Frühjahr so sehr wie Bärlauch, dessen würziges Aroma sofort Lust aufs Kochen macht. Zusammen mit cremigem Feta wird daraus ein Flammkuchen, der einfach himmlisch schmeckt und auf dem Teller richtig Frühlingsstimmung verbreitet. Der knusprige Teig, die würzige Kräuternote und der salzige Feta ergeben ein Spiel aus Geschmack und Textur, das jede Mahlzeit aufwertet. Ideal als leichter Lunch, zum Teilen mit Gästen oder einfach, um sich selbst einen frischen Frühlingsmoment zu gönnen. Ein Rezept, das zeigt: saisonale Küche kann unkompliziert, aromatisch und richtig genussvoll sein.