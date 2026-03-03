Der Frühling ist da – und mit ihm die ersten frischen, grünen Aromen. Nichts verkörpert das Frühjahr so sehr wie Bärlauch, dessen würziges Aroma sofort Lust aufs Kochen macht. Zusammen mit cremigem Feta wird daraus ein Flammkuchen, der einfach himmlisch schmeckt und auf dem Teller richtig Frühlingsstimmung verbreitet. Der knusprige Teig, die würzige Kräuternote und der salzige Feta ergeben ein Spiel aus Geschmack und Textur, das jede Mahlzeit aufwertet. Ideal als leichter Lunch, zum Teilen mit Gästen oder einfach, um sich selbst einen frischen Frühlingsmoment zu gönnen. Ein Rezept, das zeigt: saisonale Küche kann unkompliziert, aromatisch und richtig genussvoll sein.
Mehl mit Salz und dem Öl vermischen, danach Wasser beigeben, bis die Masse zu einem Teig wird, diesen kurz kneten.
Den Ofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.
Crème Fraîche in ein Schälchen geben, Bärlauch waschen, fein hacken und gut einrühren.
Ein wenig zerkrümelter Feta in die Masse geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken, nochmals sehr gut rühren.
Den Teig zu zwei hauchdünnen Fladen auswallen und diese auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen.
Fladen mit Crème-Masse bestreichen und während 12-14 Minuten knusprig backen. Geniessen!
Schweizer-illustrierte.ch