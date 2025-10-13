Zum Zmorge, zum Apéro oder einfach so – Focaccia passt eigentlich immer. Wir zeigen euch, wie ihr das ligurische Fladenbrot einfach und schnell selber machen. Aussen goldbraun und knusprig, innen weich und luftig – so schmeckt Focaccia am besten. Mit etwas grobem Meersalz, Rosmarin oder Oliven verfeinert wird sie zum mediterranen Genuss. Perfekt als Beilage, Snack oder Grundlage für kreative Sandwiches.
Rosmarin waschen, trocken zupfen und Blättchen abziehen.
Mit einem grossen Messer fein hacken.
Mehl mit Salz, der Hälfte des Rosmarin, 2 EL Olivenöl, Hefe und warmem Wasser in eine Teigmaschine geben und glatt kneten.
Teig zugedeckt an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen.
Ein zweites Mal durchkneten.
Mit einem Wallholz auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech rechteckig auswallen.
Mit einem Löffelstiel das klassische Focaccia-Muster eindrücken.
Zugedeckt nochmals 10 Minuten gehen lassen.
Focaccia mit 3–4 EL Olivenöl bestreichen.
Mit Salz und restlichen Rosmarin über den Teig streuen.
Im Ofen bei 200 Grad ca. 10–25 Minuten backen.
Tipp: Am besten gleich lauwarm servieren.