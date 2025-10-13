Zum Zmorge, zum Apéro oder einfach so – Focaccia passt eigentlich immer. Wir zeigen euch, wie ihr das ligurische Fladenbrot einfach und schnell selber machen. Aussen goldbraun und knusprig, innen weich und luftig – so schmeckt Focaccia am besten. Mit etwas grobem Meersalz, Rosmarin oder Oliven verfeinert wird sie zum mediterranen Genuss. Perfekt als Beilage, Snack oder Grundlage für kreative Sandwiches.