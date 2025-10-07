Strudel sind nicht nur süss ein herrliches Essen. Auch herzhaft machen sie ordentlich was her. Die Grundlage für Strudel ist natürlich der Strudelteig. Dünn ausgerollt und elastisch, lässt er sich gut füllen und rollen.
Grob gewürfelten Rosenkohl anziehen, abschmecken.
Birnenwürfel zugeben. Knapp garen.
Gemahlene Nüsse und Peterli zugeben.
Backofen auf 200 Grad vorheizen. Teig auslegen und mit flüssiger Butter bestreichen.
An unterer Längsseite Rosenkohlfüllung auslegen (ca. 4 cm hohes Band). Beidseitig die Teigenden freihalten.
Teig vorsichtig einrollen. Enden einschlagen.
Auf ein mit flüssiger Butter bestrichenes Backblech legen, ca. 20 Minuten backen. Abschmecken.