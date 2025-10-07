DE
Herbstküche Herzhafter Rosenkohl-Birnenstrudel zu Nachbacken

Michael Merz
Publiziert: vor 7 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten

Strudel sind nicht nur süss ein herrliches Essen. Auch herzhaft machen sie ordentlich was her. Die Grundlage für Strudel ist natürlich der Strudelteig. Dünn ausgerollt und elastisch, lässt er sich gut füllen und rollen. 

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeitca. 25 Min.
Kochzeit20 Min.
Zutaten
1 PackungStrudelteig
200 gRosenkohl
100 gBirnen, gewürfelt
20 gButterfett
60 gCashew, geröstet
1 BundPeterli, gehackt
Nach GeschmackSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/7

Grob gewürfelten Rosenkohl anziehen, abschmecken. 

Schritt 2/7

Birnenwürfel zugeben. Knapp garen. 

Schritt 3/7

Gemahlene Nüsse und Peterli zugeben.

Schritt 4/7

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Teig auslegen und mit flüssiger Butter bestreichen.

Schritt 5/7

An unterer Längsseite Rosenkohlfüllung auslegen (ca. 4 cm hohes Band). Beidseitig die Teigenden freihalten. 

Schritt 6/7

Teig vorsichtig einrollen. Enden einschlagen.

Schritt 7/7

Auf ein mit flüssiger Butter bestrichenes Backblech legen, ca. 20 Minuten backen. Abschmecken.

