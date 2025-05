Vergiss Fertig-Kartoffelsalate aus dem Supermarkt. Wir haben für dich ein simples und frisches Rezept. Es ist ganz einfach, aber es gibt doch einige Faktoren, die zu beachten sind: Temperatur und Timing. Die Kartoffeln müssen noch heiss geschält und sogleich in eine Schüssel mit etwas heisser Fleischbouillon geschnitten werden. In dieser Schüssel sollten übrigens auch schon fein gewürfelte Zwiebeln liegen. Und dann braucht es etwas Geduld. Erstens, bis die Kartoffeln Stärke abgeben und Bouillon aufsaugen – beides ist essenziell für eine cremige Sauce – und zweitens, bis sie so weit ausgekühlt sind, dass man sie lauwarm geniessen kann.