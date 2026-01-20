Gesund und nahrhaft! Diesen leckeren Wintersalat kann man ohne schlechtes Gewissen geniessen. Er ist vegan, sättigend und steckt voller Vitamine und Mineralstoffe, die man im Winter besonders gut gebrauchen kann.
Mit einem Messer die Orangenschale von oben nach unten vollständig entfernen und dünne Scheiben abschneiden. Etwas Saft auspressen und zur Seite stellen.
Das obere und untere Ende des Granatapfels abschneiden die Frucht in einer Schüssel mit Wasser aufbrechen, so kann man den Granatapfel ohne lästige Spritzer unter Wasser entkernen.
Für das Dressing Grenadine-Sirup, Essig, Orangensaft, Öl, Salz, Zucker und Pfeffer verrühren.
Eine Zwiebel klein hacken und im Topf andünsten.
Rote Linsen hinzufügen und kurz anbraten, mit dem Wasser ablöschen und ca. 20 Min. kochen.
In der Zwischenzeit Feldsalat waschen und trockenen und Avocado schneiden.
Zum Servieren in den Salatschüssel zuerst Linsen legen, danach Feldsalat, Orangen, Avocado un zum Schluss Granatapfelkerne.
Zuletzt Salatdressing darauf verteilen.