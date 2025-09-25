DE
Rezept für Steinpilzrisotto Cremiges Risotto mit Steinpilzen und Parmesan

Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten

Steinpilzrisotto ist ein köstliches Gericht, nicht nur in der Pilzsaison. Für unser Steinpilzrisotto haben wir frische Steinpilze genommen, aber mit den getrockneten Pilzen geht es auch. Dieses Rezept ist schnell, einfach und sehr lecker.

Mit diesen Tipps wird es klappen

Foto: Gettyimages
Portionen4
Nährwert / Person550
Zubereitungs-Zeit30
Kochzeit25
Zutaten
300 gSteinpilze
1 lRinder- oder Gemüsebrühe
60 gButter
7 ELOlivenöl
3Knoblauchzehen
1 TLgetrockneter Rosmarin
1Schalotte, fein gehackt
300 gArborioreis
1 GlasWeisswein (ca. 240 ml)
60 gParmesan
Nach GeschmackSalz und Pfeffer
ein Paar BlätterPetersilie
Zubereitung
Schritt 1/13
Die wichtigsten Zutaten für Steinpilzrisotto: Reis, Pilze und Butter.
Foto: Gettyimages

Steinpilze putzen und in schöne Scheiben schneiden.

Schritt 2/13

Öl in einer Pfanne warm werden lassen. Zwiebel und ca. 50 g Steinpilze andämpfen, restliche Pilze beiseite stellen.

Schritt 3/13

3 EL Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze heiss werden lassen und Knoblauch darin 2 Minuten andünsten.

Schritt 4/13

Steinpilze beigeben und weitere 5 bis 6 Minuten braten, bis die Pilze weich sind.

Schritt 5/13

Mit Rosmarin, Salz und Pfeffer würzen und mit 120 ml Weisswein ablöschen. Hitze erhöhen und simmern, bis der Alkohol verdunstet ist. Dann Pfanne vom Herd nehmen und beiseitestellen.

Schritt 6/13

30 g Butter und 1 EL Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze heiss werden lassen, Schalotte hinzugeben und glasig andünsten.

Schritt 7/13
Wichtig: Unter stetigem Rühren die restliche Bouillon nach und nach beigeben.
Foto: Gettyimages

Reis beigeben und unter Rühren 3 Minuten anrösten. Mit 120 ml Weisswein ablöschen und simmern, bis der Wein vom Reis aufgesogen ist.

Schritt 8/13

Eine Schöpfkelle voll heisser Brühe über dem Reis verteilen und unter Rühren kochen, bis die Brühe aufgenommen ist. Eine weitere Schöpfkelle Brühe hinzugeben und unterrühren. Auf diese Weise 15 bis 18 Minuten fortfahren, bis der Reis weich ist.

Schritt 9/13

Nach der Hälfte der Kochzeit das Einweichwasser der Pilze mit der Brühe beigeben.

Schritt 10/13

Wenn der Reis weich ist, Risotto vom Herd nehmen und die restlichen 30 g Butter und 30 g Parmesan unterrühren.

Schritt 11/13

Abschmecken und vor dem Servieren 3 bis 5 Minuten mit aufgelegtem Deckel ruhen lassen.

Schritt 12/13

In der Zeit Öl in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen.

Schritt 13/13
Zu Pilzrisotto schmeckt ein trockner Weisswein.
Foto: Getty Images

Die beiseite gestellten Pilze ca. 3 Min. braten, Petersilie beigeben, ca. 2 Min. mitbraten, würzen. Risotto anrichten, Pilze und Petersilie darauf verteilen.

