Steinpilzrisotto ist ein köstliches Gericht, nicht nur in der Pilzsaison. Für unser Steinpilzrisotto haben wir frische Steinpilze genommen, aber mit den getrockneten Pilzen geht es auch. Dieses Rezept ist schnell, einfach und sehr lecker.
Steinpilze putzen und in schöne Scheiben schneiden.
Öl in einer Pfanne warm werden lassen. Zwiebel und ca. 50 g Steinpilze andämpfen, restliche Pilze beiseite stellen.
3 EL Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze heiss werden lassen und Knoblauch darin 2 Minuten andünsten.
Steinpilze beigeben und weitere 5 bis 6 Minuten braten, bis die Pilze weich sind.
Mit Rosmarin, Salz und Pfeffer würzen und mit 120 ml Weisswein ablöschen. Hitze erhöhen und simmern, bis der Alkohol verdunstet ist. Dann Pfanne vom Herd nehmen und beiseitestellen.
30 g Butter und 1 EL Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze heiss werden lassen, Schalotte hinzugeben und glasig andünsten.
Reis beigeben und unter Rühren 3 Minuten anrösten. Mit 120 ml Weisswein ablöschen und simmern, bis der Wein vom Reis aufgesogen ist.
Eine Schöpfkelle voll heisser Brühe über dem Reis verteilen und unter Rühren kochen, bis die Brühe aufgenommen ist. Eine weitere Schöpfkelle Brühe hinzugeben und unterrühren. Auf diese Weise 15 bis 18 Minuten fortfahren, bis der Reis weich ist.
Nach der Hälfte der Kochzeit das Einweichwasser der Pilze mit der Brühe beigeben.
Wenn der Reis weich ist, Risotto vom Herd nehmen und die restlichen 30 g Butter und 30 g Parmesan unterrühren.
Abschmecken und vor dem Servieren 3 bis 5 Minuten mit aufgelegtem Deckel ruhen lassen.
In der Zeit Öl in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen.
Die beiseite gestellten Pilze ca. 3 Min. braten, Petersilie beigeben, ca. 2 Min. mitbraten, würzen. Risotto anrichten, Pilze und Petersilie darauf verteilen.