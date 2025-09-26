Risotto kochen kann so einfach sein! Mit der richtigen Technik und ein paar Tipps gelingt euch das cremige Gericht garantiert. Wie es genau geht, zeigen wir euch hier Schritt für Schritt. So viel vorweg: Wer frische Steinpilze zur Hand hat, sollte sie unbedingt in die Pfanne geben. Das verleiht dem Risotto ein herrlich intensives Aroma. Ob als Hauptgericht oder feine Beilage – ein Steinpilzrisotto ist immer ein Genuss.