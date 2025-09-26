Risotto kochen kann so einfach sein! Mit der richtigen Technik und ein paar Tipps gelingt euch das cremige Gericht garantiert. Wie es genau geht, zeigen wir euch hier Schritt für Schritt. So viel vorweg: Wer frische Steinpilze zur Hand hat, sollte sie unbedingt in die Pfanne geben. Das verleiht dem Risotto ein herrlich intensives Aroma. Ob als Hauptgericht oder feine Beilage – ein Steinpilzrisotto ist immer ein Genuss.
Öl in einer Pfanne erhitzen. Eine gehackte Schalotte und Knoblauchzehe darin andünsten.
250 g Risotto-Reis ca. 3 Minuten mitdünsten. Mit 150 ml Weisswein ablöschen und einköcherln lassen.
Gemüsebrühe und getrocknete Steinpilze dazugeben. Brühe unter Rühren verkochen lassen. Nach Bedarf Wasser nachschütten, sodass das Risotto bedeckt ist.
Parmesan zugeben. Butter unterrühren. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.
Frische Pilze in einer Bratpfanne mit etwas Öl andünsten. Petersilie zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Risotto anrichten, frische Pilze darübergeben.