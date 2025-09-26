DE
Herbstküche So einfach kann man Tessiner Steinpilzrisotto selber machen

Publiziert: 10:35 Uhr

Risotto kochen kann so einfach sein! Mit der richtigen Technik und ein paar Tipps gelingt euch das cremige Gericht garantiert. Wie es genau geht, zeigen wir euch hier Schritt für Schritt. So viel vorweg: Wer frische Steinpilze zur Hand hat, sollte sie unbedingt in die Pfanne geben. Das verleiht dem Risotto ein herrlich intensives Aroma. Ob als Hauptgericht oder feine Beilage – ein Steinpilzrisotto ist immer ein Genuss.

Portionen4
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeitca. 18 Min.
Zutaten
2 ElÖL
1Schalotte
1Knoblauchzehe
2Risotto-Reis
150 mlWeisswein
600 mlGemüsebrühe
50 ggetrocknete Steinpilze
150 gfrische Steinpilze
100 gParmesan
1 ELButter
EtwasPfeffer, Salz
1 BundPetersilie
Zubereitung
Schritt 1/6

Öl in einer Pfanne erhitzen. Eine gehackte Schalotte und Knoblauchzehe darin andünsten.

Schritt 2/6

250 g Risotto-Reis ca. 3 Minuten mitdünsten. Mit 150 ml Weisswein ablöschen und einköcherln lassen.

Schritt 3/6

Gemüsebrühe und getrocknete Steinpilze dazugeben. Brühe unter Rühren verkochen lassen. Nach Bedarf Wasser nachschütten, sodass das Risotto bedeckt ist.

Schritt 4/6

Parmesan zugeben. Butter unterrühren. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Schritt 5/6

Frische Pilze in einer Bratpfanne mit etwas Öl andünsten. Petersilie zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 6/6

Risotto anrichten, frische Pilze darübergeben.

