Es gibt so viele köstliche Kürbis-Rezepte, dass die Auswahl oft schwerfällt. Passend zur Kürbiszeit findet ihr hier als Inspiration ein Kürbis-Risotto-Rezept: das ist ein traditionelles Gericht aus Norditalien. Es besteht aus wenig Zutaten und ist sagenhaft einfach in der Zubereitung. Das schmackhafte Hauptgericht ist ideal für die kalte Jahreszeit.