DE
FR
Abonnieren

Herbstküche Dieses Kürbis-Risotto wird jedem schmecken!

Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten

Es gibt so viele köstliche Kürbis-Rezepte, dass die Auswahl oft schwerfällt. Passend zur Kürbiszeit findet ihr hier als Inspiration ein Kürbis-Risotto-Rezept: das ist ein traditionelles Gericht aus Norditalien. Es besteht aus wenig Zutaten und ist sagenhaft einfach in der Zubereitung. Das schmackhafte Hauptgericht ist ideal für die kalte Jahreszeit.

Teilen
Kommentieren
Kürbis-Risotto: Ein herbstlicher Klassiker, der jeden Gaumen überzeugt.
Foto: Shutterstock
Portionen4
Nährwert / Person470 kcal
Zubereitungs-Zeit30
Kochzeit20
Zutaten
1Zwiebel
400 gKürbis
280 gReis für Risotto (Carnaroli oder Arborio)
2 dlWeisswein
8 dlheisse Gemüsebouillon
2 ELParmesan
1 ELButter
4 ELMascarpone
1 TLThymianblättchen
etwasSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/7

Kürbis in Würfel schneiden und Butter in einer Pfanne erhitzen. 

Schritt 2/7

Fein gehackte Zwiebel und Kürbis dünsten.

Schritt 3/7

Reis dazugeben. Kurz anbraten. Wein hinzufügen und einkochen.

Schritt 4/7

Allmählich heisse Bouillon dazugeben. Der Reis soll immer nur knapp mit Flüssigkeit bedeckt sein.

Schritt 5/7

15 bis 20 Minuten kochen und regelmässig rühren. 

Schritt 6/7

Pfanne vom Herd nehmen, Parmesan und Mascarpone einrühren.

Schritt 7/7

Mit Thymian garnieren sowie Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend servieren.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen