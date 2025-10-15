Es gibt so viele köstliche Kürbis-Rezepte, dass die Auswahl oft schwerfällt. Passend zur Kürbiszeit findet ihr hier als Inspiration ein Kürbis-Risotto-Rezept: das ist ein traditionelles Gericht aus Norditalien. Es besteht aus wenig Zutaten und ist sagenhaft einfach in der Zubereitung. Das schmackhafte Hauptgericht ist ideal für die kalte Jahreszeit.
Kürbis in Würfel schneiden und Butter in einer Pfanne erhitzen.
Fein gehackte Zwiebel und Kürbis dünsten.
Reis dazugeben. Kurz anbraten. Wein hinzufügen und einkochen.
Allmählich heisse Bouillon dazugeben. Der Reis soll immer nur knapp mit Flüssigkeit bedeckt sein.
15 bis 20 Minuten kochen und regelmässig rühren.
Pfanne vom Herd nehmen, Parmesan und Mascarpone einrühren.
Mit Thymian garnieren sowie Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend servieren.