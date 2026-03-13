Einmal im Jahr muss er auf den Tisch, mindestens. Und zum Glück gibts den Frühlingsboten nicht mehr nur im italienischen Lebensmittelhandel. Auch Delikatessläden haben sich darauf eingestellt, dass der Mönchsbart in der kulinarischen Szene einen Hype erlebt. Er hat einen intensiven Geschmack: krautig-erdig und eine Spur salzig (wer ihn nicht kennt, sollte ihn vor dem Kauf zwingend probieren). Voll zur Geltung kommt Mönchsbart klassisch mit Spaghetti. Kraut und Pasta passen schon von der Form her ideal zueinander. Das Rezept ist einfach und geht schnell.