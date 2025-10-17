Zu besonderen Anlässen steht auf dem Tisch fast in ganz Italien herzhafte Lasagne. Hunderte von Variationen gibt es. Mit grüner Pasta oder naturbelassener. Mit vegetarischer Zwischenfüllung oder Fleisch. Aber immer mit Tomatensauce und Béchamelsauce überbacken. Das heutige Rezept ist wirklich klassisch, mit herzhaftem Ragù und viel Liebe zubereitet.
Für Ragù: Zwiebel, Karotte, Sellerie, und Petersilie fein hacken, in heisses Öl geben, Salz und Pfeffer zufügen. Bei mittlerer Hitze anziehen.
Wenn Zwiebeln glasig sind, Hitze auf Maximum stellen und Gehacktes zufügen. Unter stetem Rühren Fleisch anbraten, bis sämtliche Flüssigkeit verdunstet ist.
Tomatenpüree zugeben. Alles weitere 2 Minuten wenden. Mit Weisswein ablöschen.
So lange wenden und rühren, bis sämtliche Flüssigkeit verdunstet ist. In der Zwischenzeit Pelati durchs Passevite treiben. Zur trockenen Ragùmasse geben. Mischen.
Für 1 ½ Stunden sanft köcheln lassen. Immer wieder umrühren und – hat das Ragù zu wenig Flüssigkeit – mit wenig Wasser verdünnen.
Béchamelsauce: Butter in einer Pfanne bei sanfter Hitze zergehen lassen. Salz und Muskatnuss beigeben. Gesiebtes Mehl zufügen. Alles unter Rühren anziehen. Auf keinen Fall anbraten. Das Mehl sollte allenfalls leicht gelblich werden.
Mit Milch ablöschen und Mehl unter stetem Rühren darin auflösen. 20 Minuten köcheln. Abschmecken.
Fertigstellung: Lasagneblätter in viel siedendem, kräftig gesalzenem Wasser für 1 Minute garen. Herausheben. In kaltem Wasser abschrecken. Auf Küchentuch abtropfen lassen.
Gratinform (oder ein passendes Backblech mit hohem Rand) gut mit Butter ausschmieren.
Etwas Ragù auf Boden geben, damit Lasagne beim Backen nicht anbrennt. Boden danach mit Lasagneblätter passend belegen.
Mit Béchamel beträufeln und dann mit einer Schicht des gut aufgemischten Ragù belegen.
Grosszügig Parmesan darüberstreuen.
Auf diese Schicht wiederum blanchierte Lasagneblättern legen. Auch mit Béchamel und Ragù belegen. Mit Parmesan bestreut, kommt die nächste Lasagneschicht darauf.
So geht es weiter, bis die Lasagne insgesamt aus 4 Schichten Lasagneblätter mit entsprechender Zwischenfüllung besteht. Sie ist dann etwa 8 cm hoch.
Backofen auf 200 Grad vorheizen.
Lasagne mit dem restlichen Parmesan bestreuen und Butterflocken daraufsetzen.
Circa 30 Minuten in der Backofenmitte backen. Aus dem Backofen nehmen und für ein paar Minuten ruhen lassen. Auftragen.
Anrichten: Lasagne werden mit sehr scharfem Messer in Tranchen geschnitten, dann mit einer Küchenschaufel direkt auf die Teller gehoben. Dazu serviert man – so man mag – einen frisch angemachten Salat.