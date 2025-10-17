Zu besonderen Anlässen steht auf dem Tisch fast in ganz Italien herzhafte Lasagne. Hunderte von Variationen gibt es. Mit grüner Pasta oder naturbelassener. Mit vegetarischer Zwischenfüllung oder Fleisch. Aber immer mit Tomatensauce und Béchamelsauce überbacken. Das heutige Rezept ist wirklich klassisch, mit herzhaftem Ragù und viel Liebe zubereitet.