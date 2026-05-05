Der kulinarische Frühlingsbote hat jetzt Hochsaison – Spargel passt ausgezeichnet in Salate, Suppen und Pasta. Wie wäre es mit Penne alla carbonara mit Spargel? Als klassische Carbonara kann man dieses Gericht nicht mehr bezeichnen, aber dafür ist es unglaublich lecker.
Den Spargel waschen und ein Stück abschneiden, falls er zu holzig ist. Abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke schneiden.
Eigelbe in einer Schale zusammen mit dem geriebenen Parmesan vermischen. Rahm dazugeben und alles cremig schlagen, mit Pfeffer abschmecken.
Speckwürfel in einer beschichteten Pfanne anbraten und darauf achten, dass der Speck nicht anbrennt.
Das Wasser in einem Topf für Pasta aufkochen lassen. Salz (ca. 2 TL) ins kochende Wasser geben.
Pasta kochen lassen und 6 Minuten vor dem Koch-Ende den geschnittenen Spargel (Spargelspitzen 3 Minuten vor dem Kochende) dazugeben. (Kochzeit für Pasta auf Verpackung beachten).
Penne abschütten und etwas Kochwasser behalten.
Penne in den Topf geben und mit der Ei-Rahm-Käse-Mischung gut vermischen. Speck und etwas Kochwasser dazugeben, alles gut umrühren, damit es nicht stockt.
Mit geriebenem Parmesan sofort servieren.
Die Spargelsaison ist kurz, deshalb sollte man sie bestmöglich ausnutzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Spargeln auf verschiedene Arten zubereiten können.
Die Spargelsaison ist kurz, deshalb sollte man sie bestmöglich ausnutzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Spargeln auf verschiedene Arten zubereiten können.