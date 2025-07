Die Spritz-Karte in den Sommerbars ist in den letzten Jahren stark gewachsen – Aperitifs liegen im Trend. Doch wir haben eine fruchtig-herbe Alternative für euch: die Paloma. Der Cocktail aus Tequila, Grapefruit- und Limettensaft ist leicht, erfrischend und perfekt für warme Tage. Für den besten Geschmack empfehlen wir, einen Tequila aus 100 Prozent Blauer Agave zu verwenden – so kommt das Aroma besonders gut zur Geltung.