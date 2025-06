Mixen ohne Kater Die besten alkoholfreien Cocktails

Alkoholfrei ist weder langweilig noch prüde. Das beweist Nicole Klauss mit ihren ausgefallenen Getränkerezepten in ihrem Buch «Alkohol Frei», die so manchen Cocktail in den Schatten stellen.

Publiziert: vor 47 Minuten | Aktualisiert: vor 45 Minuten