Tinto de Verano ist das perfekte Sommergetränk aus Spanien! Es ist ähnlich wie Sangria, aber viel einfacher und schneller zuzubereiten. Der Name bedeutet wörtlich «Sommerrotwein» und es ist besonders beliebt in Spanien an heissen Tagen. Einfach zuzubereiten und ideal für entspannte Abende auf der Terrasse.

Was muss man bei der Zubereitung beachten? Tinto de Verano ist kein anspruchsvolles Getränk, daher ist ein teurer Wein nicht notwendig. Der Wein sollte aber auch nicht zu schwer oder tanninhaltig sein, da das Getränk leicht und erfrischend bleiben soll. Ein einfacher, junger Rotwein mit fruchtigen Noten ist ideal. Spanische Weine wie Tempranillo oder Garnacha sind perfekt geeignet. Das Getränk wird sehr kalt serviert, fülle daher das Glas gut mit Eiswürfeln, um den Wein auf die richtige Temperatur zu bringen.