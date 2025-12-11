Glühwein hilft bei eisigen Temperaturen, auf dem Weihnachtsmarkt warm zu bleiben. Glühwein ist ein Getränk mit Tradition. Bereits die alten Römer würzten ihren Wein und im Mittelalter galt Glühwein sogar als Medizin. In dem zweitausend Jahre alten Rezeptbuch von Marcus Gavius Apicius, einem Feinschmecker der Antike, ist der «conditum paradoxum» (Lateinisch für Glühwein) zu finden: Auf fünf Liter Wein kommt ein Liter Honig, dazu 30 Sternanis, drei Stangen Zimt, Lorbeer, Nelken, Koriander und Thymian.

Die Römer haben ihren (damals meist sehr sauren) Wein nicht nur des Geschmackes wegen mit Gewürzen «verfeinert». Erst seit ungefähr dem Jahre 1500 wird dem Wein Schwefel zugesetzt, um ihn haltbarer zu machen. Davor war dies die Aufgabe von Honig und Zucker. Hier gibt e ein Grund-Rezept, das ich auch mit den anderen Gewürzen verfeinern könnt.