1/7 Heute lassen wir die Gläser klirren – mit abwechslungsreichen Cocktails, die wunderbar zum Winter und diesem festlichen Anlass passen! Foto: Getty Images

Wir erheben die Gläser auf alles, was war, und alles, was kommt. Auf ein abgeschlossenes Jahr voller Hindernisse, Herausforderungen, aber auch guter Erinnerungen. Und wir blicken zuversichtlich auf ein bevorstehendes, unbefangenes Jahr. Noch frisch steht es in den Startlöchern, ganz ohne Vorurteile. Wir sind optimistisch und hoffen, dass 2025 Veränderung und Besserung bringt.



Auf all das stossen wir am Neujahrsabend an. Wir lassen die Gläser klirren – mit abwechslungsreichen Cocktails, die wunderbar zum Winter und diesem festlichen Anlass passen. Wer genug von Glühwein, Sekt oder Champagner hat, findet hier fünf alternative Cocktail-Ideen, die von innen wärmen.

Rezept 1: Cosmopolitan

Machen wir es schick und sexy und schlürfen aus einem eleganten Martiniglas. Dieses Cocktail ist zeitlos und passt einfach zu jeder Jahreszeit.



Zutaten (für 1 Glas)

4 cl Wodka 2 cl Triple Sec (bspw. Cointreau) 1 cl Limettensaft 4 cl Cranberrysaft 1 Scheibe Bio-Orange

Eiswürfel

Zubereitung:

Wodka, Triple Sec, Limetten- sowie Cranberrysaft in einen Cocktail-Shaker geben und mit Eiswürfeln auffüllen. Shaker gut verschliessen und etwa 15 Sekunden kräftig schütteln, bis alles gut vermengt ist. Ein vorgekühltes Martiniglas bereitstellen. Cocktail doppelt durch ein Barsieb und ein Teesieb giessen und dann in das vorbereitete Glas geben. Orangenscheibe über dem Glas knicken. So verströmt sie ihre ätherischen Öle und ein bisschen Saft auf den Cocktail. Scheibe in das Glas legen. Servieren und geniessen!

Rezept 2: Winter Daiquiri

Ein aussergewöhnliches Daiquiri-Rezept, das winterliche Noten aufgreift. Der Ahornsirup mundet perfekt zur Hauptzutat Rum, und der Zimt passt wie die Faust aufs Auge in die kalte Jahreszeit.



Zutaten (für 1 Glas)

5 cl Rum 2,5 cl Clementinensaft 1 Zimtstange 1 TL Ahornsirup

Eiswürfel

Zubereitung

Rum, Clementinensaft und Ahornsirup in einen Cocktail-Shaker geben und mit Eiswürfeln auffüllen. Shaker gut verschliessen und lange genug kräftig schütteln, bis alles vermengt ist. In ein vorbereitetes Cocktailglas geben. Zimtstange über dem Drink zerbröseln, damit der Cocktail etwas von dessen Note bekommt. Servieren und geniessen!

Rezept 3: White Winter

Noch nie probiert? Das ist ein Klassiker mit der Geheimzutat für einen winterlichen Twist. Jetzt wird es Zeit!

Zutaten (für 1 Glas)

4 cl weisser Rum 5 cl Kokosmilch 5 cl Mineralwasser ohne Kohlensäure 3 Zweige Minze 2 TL weisser Rohrzucker 1 EL Granatapfelkerne

Eiswürfel

Zubereitung:

Limette heiss abspülen und anschliessend trocken tupfen. Minze waschen und dann abtropfen lassen. Limette in Stücke schneiden. Zusammen mit Minze und Rohzucker in einen Cocktail-Shaker geben und kräftig zerstossen. Kokosmilch und Rum dazugeben. Mit Mineralwasser und Eiswürfel auffüllen. Shaker gut verschliessen und lange genug kräftig schütteln, bis alles vermengt ist. Drink in ein Cocktailglas geben. Mit Granatapfelkernen und je nach Geschmack mit frischer Minze anrichten. Servieren und geniessen!

Rezept 4: Gingerbread Eggnog

Die Amerikaner lieben ihr Eggnog. Ein Eierpunsch unter anderem aus Rum, Eiern, Schlagrahm und Zucker, mit dem sie um die Festtage gern anstossen. Selbstgemacht verleihen wir ihm eine spezielle Note.

Zutaten (für 4 Gläser)

1 cl Eierlikör 1 cl Wodka 1 cl Kahlúa 2 TL Melasse 1 TL Zimtzucker 1 Prise gemahlener Ingwer

Eiswürfel

Schlagrahm

Zubereitung:

Die Ränder von vier Cocktailgläsern befeuchten und die Gläser kopfüber in Zimtzucker tunken. Eierlikör, Wodka, Kahlúa, Melasse und gemahlenen Ingwer in einen Cocktail-Shaker geben und mit Eiswürfeln auffüllen. Shaker gut verschliessen und lange genug kräftig schütteln, bis alles vermengt ist. In die vorbereiteten Cocktailgläser geben. Mit Schlagrahm toppen und etwas Melasse darüber träufeln. Servieren und geniessen!

Rezept 5: Granatapfel-Moscow-Mule

Wodka und Ginger Beer – diese Zutaten machen den unvergleichlichen Moscow-Mule-Cocktail aus, der für seinen unverkennbaren Ingwergeschmack geliebt wird. Um aus ihm einen Winterdrink zu machen, geben wir Granatapfelsaft dazu. Et voilà!

Zutaten (für 4 Gläser)

2 dl Wodka 6 dl Ginger Beer 2 Limetten (Saft von 1 Limette, Rest in Scheiben) 2 dl Granatapfelsaft 2 EL Zucker etwas Granatapfelkerne etwas Minze

Eiswürfel



Zubereitung: