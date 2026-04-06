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Gesunde Rezepte
Diese Zubereitungsform von Eiern ist die gesündeste
Roh, pochiert oder gebraten?
So sind Eier am gesündesten
Rühreier, Spiegeleier, 3-Minuten-Eier, Omeletten – es gibt zahlreiche Arten, wie man Eier geniessen kann. Doch welche Zubereitungsart ist eigentlich die gesündeste?
Publiziert: vor 55 Minuten
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