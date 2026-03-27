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Aromatisch und gesund Spargelgratin: Das perfekte Frühlingsrezept

Michael Merz
Publiziert: 12:40 Uhr
|
Aktualisiert: 12:44 Uhr

Kommt der Spargel vom Schweizer Spargelbauer, schmeckt er am besten. Denn: Nur frisch gestochen, kommt seine volle Aromenpower bis auf den Teller

<p>Spargelgratin mit Béchamelsauce.</p>
Foto: René Frauenfelder
Portionen4
Zubereitungs-Zeitca. 60 Min.
Kochzeitca. 30 Min. + 25 Min.
Zutaten
500 gWeisser oder grüner Spargel
150 gTomaten, geschält, entkernt und fein gewürfelt
100 gSchinken, gekocht, fein gestreifelt
90 gChampignons, fein gescheibelt
350 gBéchamelsauce
100 gGreyerzer oder Parmesankäse, gerieben
Nach GeschmackSalz, Pfeffer und wenig getrockneter Oregano
Béchamelsauce (für ca. 6 dl)
250 gMilch
250 gRahm
50 gButter
60 gMehl
EtwasSalz, Pfeffer und Muskatnuss
Zubereitung
Schritt 1/13

Für Béchamelsauce Butter schmelzen. Mehl dazusieben. Alles um­rühren, bis ein angenehmer Duft aus der Pfanne steigt. Abkalten lassen.

Schritt 2/13

Kochende Milch mit einem Schneebesen unterrühren. Alles erneut zum Kochen bringen. Mit Salz, Pfeffer und einem Hauch von geriebener Muskatnuss abschmecken.

Schritt 3/13

Für ca. 30 Minuten köcheln. Immer wieder umrühren. Rahm zufügen und alles mit einem Mixstab sämig mischen.

Schritt 4/13

Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Schritt 5/13

Spargel schälen, Enden um ca. 2 cm einkürzen. Die Spitzen abschneiden. Reservieren. Den Spargelstangenrest in 2 cm lange Stücke schneiden. Diese in siedendes, gesalzenes Wasser geben. 

Schritt 6/13

Alles zum Kochen bringen. Die Spitzen zugeben. Pfanne zugedeckt zur Seite ziehen. Alles ca. 10 Minuten durchziehen lassen. Sinken die Stücke zum Pfannenboden, sind sie gar.

Schritt 7/13

Tomaten in heisses Wasser werfen. Aufkochen, wenn ihre Haut platzt – herausheben. Haut abziehen. Tomaten quer halbieren. Kerne ausdrücken. Verbliebenes Fruchtfleisch fein würfeln.

Schritt 8/13

Sud abgiessen. Spargelstücke abtropfen lassen. Spargelspitzen separieren.

Schritt 9/13

Eine Gratinform gut ausbuttern.

Schritt 10/13

Die Hälfte der Spargelstangenstücke auf den Boden der Gratinform auslegen. Mit Tomatenwürfeln, Schinkenstreifen und Champignonscheiben überstreuen. Mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen.

Schritt 11/13

Die zweite Hälfte Spargelstücke darübergeben. Mit Spargelspitzen belegen.

Schritt 12/13

Alles mit Béchamelsauce übergiessen, mit geriebenem Käse bestreuen, im Backofen in 15 bis 20 Minuten goldgelb überbacken.

Schritt 13/13

Aus dem Backofen nehmen, 5 Minuten ziehen lassen und zu einem Salat auftragen.

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