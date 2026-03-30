Spargel gehört zu den schönsten Frühlingsboten und überzeugt mit seinem feinen, frischen Geschmack. In diesem Rezept wird er besonders schonend zubereitet, sodass sein volles Aroma erhalten bleibt. Durch das sanfte Schmoren entwickelt er eine zarte Textur mit leichtem Biss. Die aromatische Vinaigrette sorgt für eine frische, ausgewogene Note und rundet das Gericht perfekt ab. Ein einfaches, aber elegantes Rezept, das sich ideal für ein leichtes Frühlingsgericht eignet.