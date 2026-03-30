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Perfekter Spargel Schmoren, Anbräunen & Mit Vinaigrette geniessen

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Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: 14:50 Uhr

Spargel gehört zu den schönsten Frühlingsboten und überzeugt mit seinem feinen, frischen Geschmack. In diesem Rezept wird er besonders schonend zubereitet, sodass sein volles Aroma erhalten bleibt. Durch das sanfte Schmoren entwickelt er eine zarte Textur mit leichtem Biss. Die aromatische Vinaigrette sorgt für eine frische, ausgewogene Note und rundet das Gericht perfekt ab. Ein einfaches, aber elegantes Rezept, das sich ideal für ein leichtes Frühlingsgericht eignet.

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeit15 Min..
Zutaten
1 kgWeisse Spargel
2 - 3Frühlingszwiebeln, fein geschnitten
1 Bundflache Petersilie, fein geschnitten
1 BundRadieschen, in kleine Würfel geschnitten
1Bio-Zitrone, Schale fein abgerieben
6 EL Olivenöl extra vergine
1 ELdickflüssige Sojasauce
2 ELCondimento bianco (oder weisser Balsamessig)
EtwasSalz und Pfeffer
Zum DekorirenEssbare Blüten wie Schnittlauch, Wiesenschaumkraut oder Günsel und Wildkräuter wie Bärlauch zum Garnieren
Zubereitung
Schritt 1/5

Den geschälten Spargel mit etwas Butter, Olivenöl und einer Prise Salz in eine Bratpfanne geben.

Schritt 2/5

Zugedeckt bei mittlerer Hitze im eigenen Saft ca. 10–15 Minuten schmoren lassen, bis er gar ist, aber noch Biss hat, eine frische Farbe behält und vor allem einen intensiv aromatischen Geschmack entwickelt.

Schritt 3/5

Dann kurz die Hitze erhöhen und die Stangen leicht anbräunen.

Schritt 4/5

Für eine aromatische Vinaigrette alle Zutaten – bis auf die Blüten – mit einem Schneebesen kräftig verrühren.

Schritt 5/5

Über den warmen Spargel geben und mit frischen Blüten oder Wildkräutern garnieren.

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