Diese Spargel-Blätterteig-Tarte ist das perfekte schnelle Frühlingsgericht – knusprig, aromatisch und unkompliziert zuzubereiten. Frischer Spargel trifft auf zarten Blätterteig und wird durch ein würziges Pesto wunderbar ergänzt. Mit wenigen Zutaten entsteht ein Rezept, das nicht nur lecker aussieht, sondern auch herrlich schmeckt. Ideal für alle, die frischen Spargel lieben und etwas Einfaches, aber Raffiniertes zaubern möchten.