Diese Spargel-Blätterteig-Tarte ist das perfekte schnelle Frühlingsgericht – knusprig, aromatisch und unkompliziert zuzubereiten. Frischer Spargel trifft auf zarten Blätterteig und wird durch ein würziges Pesto wunderbar ergänzt. Mit wenigen Zutaten entsteht ein Rezept, das nicht nur lecker aussieht, sondern auch herrlich schmeckt. Ideal für alle, die frischen Spargel lieben und etwas Einfaches, aber Raffiniertes zaubern möchten.
Backofen auf 200 °C Unter-/Oberhitze vorheizen.
Blätterteig samt Backpapier auf ein Backblech legen.
Für den Rand Teig den Seiten entlang im Abstand von ca. 1 cm mit einem Messer einritzen, aber nicht durchschneiden. Teigrand mit Eigelb bepinseln. Mit Kernen bestreuen.
Spargeln im unteren Drittel schälen. Enden frisch anschneiden. Spargeln längs halbieren.
Pesto und Crème fraîche verrühren. Auf dem Blätterteig verteilen, Ränder aussparen. Spargeln darauf verteilen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
In der Ofenmitte ca. 12 Minuten backen.