Ein Frühling ohne Spargeln? Gibts nicht! Die gesunden Stangen sind in der Küche wunderbar wandelbar. Bei uns kommen sie in einer vegetarischen Quiche zum Einsatz. Sie eignet sich perfekt als feine Mahlzeit beim Picknicken – einfach zum Mitnehmen und erst noch ein Hingucker auf der Picknickdecke.
Für den Teig Mehl, Salz und die Butterstücke mit den Fingern verreiben. Ein Ei dazuschlagen und gründlich zu einem Teig verkneten.
In Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Ofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen.
Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mit wenig Mehl auf Backpapier zu einem circa 5 mm dünnen Teig rund auswallen.
Den Teig mit dem Papier in eine Quicheform legen und überstehende Reste abschneiden. Den Boden mehrmals mit der Gabel einstechen.
Backpapier auf den Teig legen und Hülsenfrüchte darauf verteilen. In der Mitte des Ofens 15 Minuten blind backen.
Hülsenfrüchte entfernen und weitere 5 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen.
In der Zwischenzeit die Spargelstangen in Salzwasser mit 1 EL Zucker kochen, sodass sie sich über eine Gabel biegen lassen.
Circa 6 Spargelstangen beiseitelegen. Den Rest in mundgerechte Stücke schneiden.
Rahm, Eier, Knoblauch und Käse miteinander verrühren und Salz und Pfeffer dazugeben.
Die Spargelstücke auf dem vorgebackenen Teig verteilen und den Guss einfüllen.
Die Spargelstangen längs halbieren und darauf platzieren und die Form für 35 Minuten in die Ofenmitte schieben. Wenn die Quiche goldgelb ist, herausnehmen und abkühlen.
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