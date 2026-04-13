Spargel ist nicht nur besonders lecker und leicht verdaulich, sondern lässt sich auch auf verschiedenste Arten zubereiten. Sowohl in der Suppe und dem Salat, als auch roh kann das köstliche Gemüse punkten. Einige Tipps: Beim Kochen wird der Spargel immer mit dem Kopf nach oben ins Wasser gestellt. Dem empfindlichsten Teil des Spargels reicht bereits der Wasserdampf.
Die weissen Spargeln vom Köpfchen bis zum Stielende schälen (1) und das harte Stielende wegschneiden.
Bei den grünen Spargeln nur das harte Ende wegschneiden. Beide Spargelsorten unter Beigabe von wenig Salz, Butter und Zucker separat knackig kochen – Grünspargeln werden schneller weich.
Abtropfen lassen (Achtung: 2 EL Fond zurückbehalten!) und in 3 bis 4 cm lange Stücke schneiden.
Mayonnaise mit Spargelfond geschmeidig rühren und mit dem Zitronensaft und dem Kürbiskernöl abschmecken. Die lauwarmen Kartoffelscheiben in die Hälfte dieser Sauce legen.
Lauwarme Spargelstücke mit Apfel-Balsamico, Haselnussöl, Salz und Pfeffer marinieren, Tomatenwürfel, Kapern und Schalotten beigeben. Mit sehr wenig Trüffelöl abschmecken.
Den lauwarmen Kartoffelsalat mit den Spargeln servieren.
Alternativ: Kartoffelsalat mit dem Blattsalat umlegen; diesen mit der gleichen Sauce beträufeln. Spargeln gefällig obendrauf anrichten und servieren.