Spargel ist nicht nur besonders lecker und leicht verdaulich, sondern lässt sich auch auf verschiedenste Arten zubereiten. Sowohl in der Suppe und dem Salat, als auch roh kann das köstliche Gemüse punkten. Einige Tipps: Beim Kochen wird der Spargel immer mit dem Kopf nach oben ins Wasser gestellt. Dem empfindlichsten Teil des Spargels reicht bereits der Wasserdampf.