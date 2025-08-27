In der Sommerhitze hat man Lust auf die leichte Küche. Gefüllte Zucchetti sind nicht nur etwas fürs Auge, sondern schmecken auch noch richtig lecker und sind schnell zubereitet.
Zucchetti gründlich waschen und etwa 10 Minuten im Salzwasser kochen lassen.
Das Wasser abgiessen und Zucchetti in eine Schüssel mit Eiswasser geben, damit sie schnell abkühlen.
In der Zwischenzeit Kochschinken und Käse in Würfel schneiden und beiseite stellen.
In einer Schüssel Ei, Parmesan, Knoblauch, Paniermehl, Salz und Pfeffer vermischen.
Schinken und Käse hinzufügen und alles gut vermischen.
Die Zucchetti der Länge nach halbieren und aushöhlen.
Das Gemüse mit der Käse-Schinken-Mischung füllen.
Tomaten in kleine Würfel schneiden, mit Salz, Pfeffer und Basilikum gut vermischen.
Zucchetti auf einem mit Pergamentpapier bedeckten Blech verteilen und jede mit Tomatenwürfel und Basilikum bedecken.
Mit Olivenöl abschmecken und bei 180° C ca. 20 Min. goldbraun backen.