Schnell und leicht Gefüllte Zucchetti selbst machen

Publiziert: vor 48 Minuten
In der Sommerhitze hat man Lust auf die leichte Küche. Gefüllte Zucchetti sind nicht nur etwas fürs Auge, sondern schmecken auch noch richtig lecker und sind schnell zubereitet.

Sommerlich leichte Zucchini aus dem Ofen.
Foto: Getty Images
Portionen4
Nährwert / Person269 kcal.
Zubereitungs-Zeit45 Min.
Kochzeit20 Min.
Zutaten
4Zucchetti
100 gKäse (Emmentaler)
100 gKochschinken
1Ei
1Knoblauchzehe
1Parmesan
2 TLPaniermehl
4Mittlere Tomaten
10 BlätterBasilikum
3 ELOlivenöl
EtwasSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/10

Zucchetti gründlich waschen und etwa 10 Minuten im Salzwasser kochen lassen.

Schritt 2/10

Das Wasser abgiessen und Zucchetti in eine Schüssel mit Eiswasser geben, damit sie schnell abkühlen.

Schritt 3/10

In der Zwischenzeit Kochschinken und Käse in Würfel schneiden und beiseite stellen.

Schritt 4/10

In einer Schüssel Ei, Parmesan, Knoblauch, Paniermehl, Salz und Pfeffer vermischen.

Schritt 5/10

Schinken und Käse hinzufügen und alles gut vermischen. 

Schritt 6/10

Die Zucchetti der Länge nach halbieren und aushöhlen.

Schritt 7/10

Das Gemüse mit der Käse-Schinken-Mischung füllen.

Schritt 8/10


Tomaten in kleine Würfel schneiden, mit Salz, Pfeffer und Basilikum gut vermischen.

Schritt 9/10

Zucchetti auf einem mit Pergamentpapier bedeckten Blech verteilen und jede mit Tomatenwürfel und Basilikum bedecken.

Schritt 10/10

Mit Olivenöl abschmecken und bei 180° C ca. 20 Min. goldbraun backen.

