Grün, weiss, rot. Der runde Teigfladen in Trikolore kommt direkt aus dem Ofen. Eine Pizza Margherita geht ganz einfach und schnell: und wir haben eine Valentinstag-Variante für euch. Aus dem Pizzateig ein Herz formen, mit Tomatensauce und Mozzarella belegen. Wer mag, mit Salz und Pfeffer abschmecken, Oregano und ein paar Tropfen Olivenöl darüber verteilen. Diese «Pizza Amore» sieht toll aus und schmeckt.
Mehl mit Salz in einer Schüssel vermischen.
Hefe im Wasser auflösen und mit dem Olivenöl zum Mehl geben.
Zutaten ca. 10 Minuten kneten, bis man einen glatten, geschmeidigen Teig erhält. Pizzateig knetet man am besten immer von Hand.
Nachdem der Teig gut durchgeknetet ist, zugedeckt an einem warmen Ort nochmals ca. 5–6 Stunden gehen lassen.
Teig braucht Zeit zum Gehen und Wärme. Nur so entfaltet die verarbeitete Hefe ihre volle Wirkung.
Den Pizzateig nach dem Gehen noch einmal ca. 10 Minuten kräftig durchkneten.
Den fertigen Pizzateig flach drücken, dünn ausrollen, zum Herz formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
Die Dosentomaten in einer Schüssel mit der Gabel zerquetschen.
Mit Olivenöl und wenig Salz abschmecken. Die Sauce auf den Teig verteilen.
Einige Kirschtomaten schneiden und auf der Pizza verteilen.
Mozzarella darauf geben und ca. 15 - 20 Min. bei 230 Grad backen. (Zu Beginn den Ofen vorheizen – auf 250 Grad.)
Die fertige Pizza mit frischem Basilikum garnieren.