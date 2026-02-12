Grün, weiss, rot. Der runde Teigfladen in Trikolore kommt direkt aus dem Ofen. Eine Pizza Margherita geht ganz einfach und schnell: und wir haben eine Valentinstag-Variante für euch. Aus dem Pizzateig ein Herz formen, mit Tomatensauce und Mozzarella belegen. Wer mag, mit Salz und Pfeffer abschmecken, Oregano und ein paar Tropfen Olivenöl darüber verteilen. Diese «Pizza Amore» sieht toll aus und schmeckt.