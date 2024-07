Viele lieben es, beim Grillieren oder am Lagerfeuer an einem Ast selbst gemachtes Schlangenbrot zu backen. Das weckt Kindheitserinnerungen. Ein Vergnügen für Klein und Gross! Schlangenbrot wird üblicherweise aus Hefeteig gemacht. Dieser wird nach dem Ruhen und Aufgehen in etwa zwei Zentimeter dicken Streifen um einen Ast gewickelt und über Flammen gebacken.