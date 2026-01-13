DE
Pizza ohne Mehl Gesunde Blumenkohlpizza selber machen – Genuss ohne Reue

Publiziert: vor 37 Minuten

Blumenkohlpizza ist der perfekte Beweis, dass gesunde Küche und echter Genuss wunderbar zusammenpassen. Der knusprige Boden aus Blumenkohl liefert wertvolle Nährstoffe und ist eine leichte Alternative zum klassischen Pizzateig. Verfeinert mit hochwertigem Mozzarella entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Frische und Cremigkeit. Dieses moderne Rezept bringt Abwechslung auf den Teller und eignet sich ideal für eine ausgewogene Ernährung.

Foto: Getty Images/Westend61
Portionen1 Pizza
Nährwert / Person385 kcal
Zubereitungs-Zeit55 Min.
Kochzeit35 Min.
Zutaten
500 gBlumenkohl (gerieben)
100 ggeriebener Gruyère AOP
1Ei
1Knoblauchzehe, gepresst
1 TLSalz
EtwasPfeffer
10 Cherrytomaten, halbiert
100 gChampignons, geviertelt
5 bis 10 ScheibenSchinken (fettarm)
150 gMozzarella
Ein PaarBasilikumblätter
EtwasBalsamico-Creme zum Garnieren
Zubereitung
Schritt 1/5

Backofen auf 220°C Heissluft/Umluft (Ober-/Unterhitze 240°C) vorheizen.

Schritt 2/5

Boden: Blumenkohl, Käse, Ei, Knoblauch, Salz und Pfeffer in einer Schüssel mit den Händen verkneten.

Schritt 3/5

Blumenkohlteig in das mit Backpapier ausgelegte Backblech geben, flachdrücken, ca. 10 Min. auf der untersten Rille des vorgeheizten Ofens backen.

Schritt 4/5

Blumenkohlboden aus dem Backofen nehmen und mit Cherrytomaten, Pilzen und Salami belegen. Mozzarella in Stücke reissen und daraufgeben.

Schritt 5/5

Ca. 20 Min. auf der untersten Rille backen. Mit Basilikum und Balsamico-Creme garnieren.

