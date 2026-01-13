Blumenkohlpizza ist der perfekte Beweis, dass gesunde Küche und echter Genuss wunderbar zusammenpassen. Der knusprige Boden aus Blumenkohl liefert wertvolle Nährstoffe und ist eine leichte Alternative zum klassischen Pizzateig. Verfeinert mit hochwertigem Mozzarella entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Frische und Cremigkeit. Dieses moderne Rezept bringt Abwechslung auf den Teller und eignet sich ideal für eine ausgewogene Ernährung.
Backofen auf 220°C Heissluft/Umluft (Ober-/Unterhitze 240°C) vorheizen.
Boden: Blumenkohl, Käse, Ei, Knoblauch, Salz und Pfeffer in einer Schüssel mit den Händen verkneten.
Blumenkohlteig in das mit Backpapier ausgelegte Backblech geben, flachdrücken, ca. 10 Min. auf der untersten Rille des vorgeheizten Ofens backen.
Blumenkohlboden aus dem Backofen nehmen und mit Cherrytomaten, Pilzen und Salami belegen. Mozzarella in Stücke reissen und daraufgeben.
Ca. 20 Min. auf der untersten Rille backen. Mit Basilikum und Balsamico-Creme garnieren.
