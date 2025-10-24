Wer sich ein Brunch mit Pilzen zubereitet, profitiert nicht nur von einem feinen Essen, sondern auch von vielen Vitaminen und Proteinen, denn Pilze versorgen uns mit wichtigen, gesunden Nährstoffen. Ausserdem sättigen sie lange und sind kalorienarm. Probiert unser Rezept für mit Käse gefüllten Champignons.
Champignons putzen und Stiele herausdrehen.
Zwiebel und Champignonstiele würfeln, dann im Öl 3 Minuten anbraten. Crème fraîche und Reibkäse dazugeben. Alles gut vermischen.
Masse in die Pilze füllen und bei 200 Grad 15 bis 20 Minuten im Backofen backen.
Anschliessend mit Salz und Pfeffer abstimmen und mit frischen Kräutern bestreuen und servieren.