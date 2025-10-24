DE
Schnell und lecker Gefüllte Champignons mit Käse

Sarah Riberzani
Publiziert: 17:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten

Wer sich ein Brunch mit Pilzen zubereitet, profitiert nicht nur von einem feinen Essen, sondern auch von vielen Vitaminen und Proteinen, denn Pilze versorgen uns mit wichtigen, gesunden Nährstoffen. Ausserdem sättigen sie lange und sind kalorienarm. Probiert unser Rezept für mit Käse gefüllten Champignons. 

Portionen4
Zubereitungs-Zeitca. 15 Min.
Kochzeitca. 20 Min. Backzeit
Zutaten
16grosse Champignons
2Frühlingszwiebel
150 mlCrème fraîche
EtwasFrische Kräuter
EtwasReibkäse
1 ELOlivenöl
EtwasSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/4

Champignons putzen und Stiele herausdrehen.

Schritt 2/4

Zwiebel und Champignonstiele würfeln, dann im Öl 3 Minuten anbraten. Crème fraîche und Reibkäse dazugeben. Alles gut vermischen.

Schritt 3/4

Masse in die Pilze füllen und bei 200 Grad 15 bis 20 Minuten im Backofen backen.

Schritt 4/4

Anschliessend mit Salz und Pfeffer abstimmen und mit frischen Kräutern bestreuen und servieren.

