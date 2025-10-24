Wer sich ein Brunch mit Pilzen zubereitet, profitiert nicht nur von einem feinen Essen, sondern auch von vielen Vitaminen und Proteinen, denn Pilze versorgen uns mit wichtigen, gesunden Nährstoffen. Ausserdem sättigen sie lange und sind kalorienarm. Probiert unser Rezept für mit Käse gefüllten Champignons.